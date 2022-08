Daniela Pedali e Andrea Dessì duettano in “Ritmo Diablo”

Andrea Dessì propone Daniela Pedali in versione tribale per l’estate 2022. Il nuovo singolo del sensazionale duo è un inedito e trascinante rifacimento di “Ritmo Diablo”

La coppia Daniela Pedali-Andrea Dessì ritorna, dopo la pubblicazione del singolo “Ritmo Diablo” in versione italiana e spagnola e una serie di concerti in Italia, rimettendo in luce quella straordinaria affinità artistica che esalta il virtuosismo di uno e dell’altra. L’unione tra il musicista e la cantante poggia le basi sul loro essere trasversali, ovvero capaci di abbracciare svariati generi musicali, passando con estrema naturalezza dal pop al jazz e viceversa. Il brano che li vede protagonisti dell’estate musicale 2022 è volutamente una versione latin dello stesso singolo che tanta fortuna ha portato alla coppia artistica nel 2019: “Ritmo Diablo – latin version”.

La nuova versione di “Ritmo Diablo” – disponibile in streaming e in download su tutte le piattaforme digitali, oltre che in radio, per l’etichetta indipendente PMS Studio di Raffaele Montanari – nasce dalla preziosa collaborazione con il percussionista croato Dino Deghenghi, che con le sue percussioni aggiunge un che di tribale e selvaggio al fascino ammiccante della canzone.

LINK PER ASCOLTARE E SCARICARE “RITMO DIABLO – LATIN VERSION”:

Daniela Pedali, che da sempre incanta il pubblico, musicisti e critica con le sue performance al limite dell’umano, gestendole con innata maturità musicale, sfoggia qui un ultrasuono o registro di fischio che ha dell’incredibile.

Andrea Dessì, fra poesia e forza dirompente, si conferma una certezza alla chitarra jazz.

Ricordiamo che l’incontro dei due artisti è stato orchestrato e pensato da Ugo Stomeo, giornalista e critico musicale dotato di intuito e forte sensibilità musicale.

“Ritmo Diablo – Latin Version” sarà contenuta, assieme alle ultime collaborazioni con le cantanti Mietta, Sherrita Duran e Jerusa Barros e con i musicisti Fabrizio Bosso e Massimo Tagliata, nel nuovo album di Andrea Dessì intitolato “BLACK MEDITERRANEO” e in uscita il prossimo settembre. Questa la tracklist dell’album: 1. RITMO DIABLO, 2. TAMBA, 3. RISE, 4. ON GROOVY, 5. JUST YOU AND ME, 6. BIG, 7. SOLEDAD, 8. AMERICA, 9. MI PERDIDO AMOR.