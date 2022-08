A settembre la prima Green Race Valle del Bisenzio

Il 17 e 18 settembre la Green Race Valle del Bisenzio, gara di regolarità a media riservata esclusivamente alle vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica

Il mese di settembre rappresenterà una data importante per lo sport automobilistico regionale ed anche nazionale, oltre che per il comprensorio pratese.

Proprio dalla città laniera, grazie al forte stimolo dell’Automobile Club Prato, nel contesto del celebre “Settembre Pratese” che, tra rievocazioni storiche e festival, trasformeranno anche quest’ anno la città di Prato in un vero e proprio fulcro di eventi disparati, verrà organizzata, il 17 e 18 settembre, una manifestazione di motorsport “verde”, la 1^ Green Race Valle del Bisenzio, gara di regolarità a media riservata esclusivamente alle vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica.

IL PERCORSO: SCENARI MOZZAFIATO RICCHI DI STORIA, DI BELLEZZE NATURALI

E DI RICORDI SPORTIVI

Il via della competizione sarà sabato 17 settembre da P.zza Mercatale in Prato e sono in programma 200 chilometri da percorrere, a strada aperta al traffico, tra gli splendidi scenari toscani, divisi in due settori che vedranno i concorrenti “salutare” gli abitati di Montemurlo, Tobbiana, Lentula, Vernio, Cavarzano, Vaiano, dopo aver attraversato le loro splendide valli, con la volontà da parte degli Organizzatori e delle Case Automobilistiche coinvolte, di ribadire la volontà di legare il passato, la cultura le tradizioni ad un futuro che non rinneghi la storia, ma che ne esalti, invece, la logica e la continuità in un progresso tecnologico intelligente e costruttivo.

Rientrati a Prato, dopo una breve sosta tecnica in Piazza Mercatale, la gara riprenderà il suo percorso dirigendosi a sud, per riscoprire la sua storia “medievale ed etrusca”, attraversando i Comuni di Quarrata, Vinci, Verghereto, Carmignano, Poggio a Caiano. L’arrivo finale riporterà i Concorrenti in Piazza Mercatale dove avrà luogo, la cerimonia di premiazione.

Domenica 18 settembre sarà invece Vaiano ad attendere i concorrenti per dar vita alla seconda frazione di gara. Ospiti del Comune, si sfideranno lungo i 3 km della storica gara in salita della “Vaiano-Schignano”, percorrendo le cinque manche previste, nel rispetto dei tempi imposti e dei consumi vettura. La premiazione, dopo l’esposizione delle classifiche, avrà luogo presso gli storici saloni di Villa del Mulinaccio, accolti, come sempre dall’entusiasmo e la solidarietà dell’intera vallata.

UNA DOPPIA COMPETIZIONE PARTICOLARE

Non sarà la velocità, a caratterizzare questo evento che si divide in due sezioni distinte, ma il rispetto delle medie impiegate per percorrerlo in una ferrea disanima dei singoli consumi; una passerella delle migliori vetture e dei Marchi automobilistici più prestigiosi che hanno deciso di escludere entro il 2035 ogni produzione di veicoli diesel e benzina e vogliono, anche attraverso lo sport, esaltare il valore sociale e politico delle loro scelte.

Questa tipologia di gare è fortemente voluta sia dalla Federazione Internazionale, dell’Automobile (FIA) che dall’ Automobile Club d’Italia e, proprio grazie all’appoggio di ACI Prato e delle diverse Istituzioni locali e il patrocinio dei Comuni di Prato e di Vaiano, la città laniera è stata scelta come elemento fondamentale di questo nuovo Challenge riservato esclusivamente alle vetture alimentate con energie alternative.

COME PARTECIPARE

Non vi è bisogno di particolari attrezzature o dispositivi di sicurezza per risultare conformi ed essere riconosciuti Conduttori e inseriti nell’ordine di partenza della gara, dal momento che tutte le vetture iscritte dovranno essere strettamente di serie ed omologate per la normale circolazione stradale. Non è consentito il solo uso della “targa prova”.

Relativamente alla regolamentazione sportiva, potranno iscriversi alle due manifestazioni tutti i titolari di licenza Aci Sport di REGOLARITA’ 2022 che potrà essere rilasciata presso gli uffici dell’ACI Prato nei giorni antecedenti la gara, anche nella formula “giornaliera”, esibendo:

Patente di guida in corso di validità

Tessera di Socio ACI in corso di validità

Certificato medico rilasciato dalproprio medico di base per attività sportiva automobilistica

Questa formula permette l’iscrizione ad una “vera gara” a tutti coloro che avessero sempre desiderato avvicinarsi al mondo del Motorsport. Un challenge aperto anche ai Concessionari d’auto locali che volessero, con una sana e vera competizione, dimostrare le proprie capacità di guida e la validità del marchio automobilistico da essi rappresentato.

Classificazione tecnica delle vetture /suddivisione:

Full Electric

Vetture Ibride

Vetture Endotermiche (bi-fuel / no benzina)