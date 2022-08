Sulle Dolomiti arriva il Festival di Sagron-Mis

La prima edizione del Festival di Sagron-Mis (nelle Dolomiti Unesco) “Il personaggio dell’anno – Riconoscere per essere ri-conosciuti” dal 12 al 14 agosto 2022

L’incantevole Sagron-Mis, oasi nelle Dolomiti di un turismo lento di montagna, si anima meravigliosamente in occasione del festival “Il personaggio dell’anno – Riconoscere per essere ri-conosciuti” nei giorni dal 12 al 14 agosto. Gli estimatori delle Alte Terre avranno l’occasione di scoprire l’incredibile mondo di valori che ruota intorno a Sagron-Mis, grazie a un ricco programma di iniziative guidate sul territorio e serate dedicate al tema dell’alpinismo.

Sagron-Mis è un piccolo paese di 200 abitanti, inserito in contesto Unesco tra il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Meta molto amata e preservata dai cultori della montagna, in cerca di esperienze autentiche e di forme di turismo responsabile, nel rispetto dell’ambiente e dell’habitat locale. Noto per la Torre osservatorio T3 ai Giasenei, l’oasi del biolago, gli artigiani seggiolai chiamati “careghete”, la storica chiesetta dei Marcoi e molto altro, Sagron – Mis è un gioiello tra le montagne che guarda le Pale di San Martino, e che per la sua elevata valenza naturalistica, culturale e storica, merita di essere visitato.

La prima edizione del festival “Il personaggio dell’anno – Riconoscere per essere ri-conosciuti” si svolge nei giorni dal 12 al 14 agosto 2022. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale di Sagron-Mis (TN) in collaborazione con l’APT di San Martino di Castrozza e Primiero e con la Pro Loco di Sagron-Mis, è fortemente proiettata verso la valorizzazione del territorio e mette in cima l’obiettivo di accrescere significativamente l’apprezzamento e l’attrattiva di Sagron-Mis e dintorni. Sia in termini di ecoturismo che nei vari ambiti: escursionistico, esperienziale, esplorativo, alpinistico, sportivo, di visitazione, enogastronomico, rigenerante e ludico.

Quest’anno il programma, di iniziative sportive e culturali, ruota intorno al tema “Storie di alpinismo, 150 anni di tours, ascensioni e visioni verticali”. A raccontare il fascino di Sagron-Mis da questo punto di vista ci sarà Alessandro Gogna, guida alpina e alpinista di fama internazionale, storicamente tra i primi promotori di un turismo responsabile dell’ambiente e delle peculiarità culturali locali. Momento culmine del festival sarà la proclamazione del Personaggio dell’Anno durante lo svolgimento dell’ultima serata. Un riconoscimento importante conferito a titolo d’onore alla personalità che ha contributo con impegno, passione e devozione ad accrescere il valore del territorio.

Sagron-Mis, lontano dai centri turistici più frequentati, è un’oasi di tranquillità e riposo che si anima meravigliosamente nei giorni del festival. I visitatori conosceranno le bellezze naturali ed entreranno nel tessuto sociale, storico e culturale della comunità di Sagron. Ad esempio gli escursionisti lungo il Sentiero degli Intrecci del Tempo scopriranno dettagli e curiosità su numerose tematiche legate a doppio filo a queste comunità di montagna, dalla fienagione all’alpeggio, dallo sfruttamento del legname alla produzione del carbone, dalla geologia all’alpinismo, fino ai miti e alle leggende locali. Mentre la Via dell’Oro e del Mercurio racconta nel dettaglio la storia dell’attività mineraria in queste zone. Anche in mountain bike si possono percorrere alcuni dei sentieri sopra riportati, seguendo il tracciato ad anello lungo circa 20 chilometri, che collega anche le varie frazioni di Sagron-Mis.

Per chi cerca emozioni ad alta quota c’è il trekking Park2Trek che ripercorre la parte più selvaggia dell’Alta Via n.2 delle Dolomiti e che permette di scoprire due catene montuose, due regioni, due parchi. Da Feltre a Passo Valles, il trekking si snoda a cavallo tra il Parco delle Dolomiti Bellunesi e il Parco Paneveggio Pale di San Martino, ambienti diversi per conformazione e natura, entrambi patrimonio dell’umanità e conosciuti in tutto il mondo per la flora, la geologia e le foreste. Il Park2Trek è un’avventura unica che coinvolge il territorio di Sagron nella sua terza tappa, quella che dal rifugio Boz porta al Passo Cereda, con la possibilità di trascorrere la notte presso lo Chalet Giasenei, b&b locali ed agriturismi di prossimità.

Il Festival de “Il personaggio dell’anno – Riconoscere per essere riconosciuti” di Sagron-Mis, nasce con una programmazione pluriennale con l’ambizione di affrontare tematiche importanti nel dialogo costruttivo legato al futuro delle comunità montane, che richiamano in modo crescente e sensibile l’attenzione degli estimatori e dei frequentatori delle Alte Terre, sempre più orientati alla tutela degli ecosistemi di montagna e alla pratica di un turismo sostenibile e responsabile.

T3 Sagron Mis: 3 giorni per vivere le Dolomiti

Chi vuole godere appieno di tutte le attività previste durante la tre giorni del festival, può prenotare tre notti in camera doppia con sistemazione di mezza pensione e godere di tre attività outdoor a scelta tra quelle proposte dal programma, a partire da 300 € a persona. Gli ospiti riceveranno inoltre consigli per vivere al meglio la natura delle Dolomiti e avranno il posto riservato alle due serate dell’evento.



