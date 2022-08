Su Rai Storia “a.C.d.C.” racconta la storia di Enrico IV

In prima serata su Rai Storia torna “a.C.d.C.” con il professor Barbero. Appuntamento con “1590-1643 Per la fede e per il trono. Alle origini dell’Europa moderna”

Doppio episodio per la serie “1590-1643. Per la fede e per il trono. Alle origini dell’Europa moderna”, introdotta da Alessandro Barbero per il ciclo “a.C.d.C”, in onda da giovedì 11 agosto alle 21.10 su Rai Storia. Protagonista della prima parte è Enrico IV. È il nuovo re di Francia, ma è un protestante e sono in molti ad opporsi alla sua incoronazione. Le truppe del re cingono d’assedio Parigi, riducendo gli abitanti alla fame, ma non ha la forza militare per sconfiggere l’opposizione, organizzata nella Lega Cattolica.

È solo dopo cinque anni di sanguinosi scontri, e dopo la sofferta conversione al Cattolicesimo, che Enrico può essere finalmente incoronato nella cattedrale di Chartres. A seguire, l’episodio “L’amore, non la guerra”: dal 1594 Enrico IV è finalmente il legittimo re di Francia, e può dedicare le sue energie a risollevare un regno devastato da trent’anni di guerra civile, incoraggiando la produzione interna, agevolando i commerci e rinnovando le vie di comunicazione. Per evitare altri conflitti, con l’editto di Nantes, Enrico IV riconosce ogni francese, quale che sia la sua religione, come suddito fedele del regno. Enrico ha bisogno di un erede al trono, e dopo la morte della sua favorita, Gabrielle d’Estrées, accetta di sposare Maria de’ Medici, che darà alla luce Luigi XIII.