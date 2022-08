Studio Cnr premiato con il Taobuk Da Vinci Award

Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche per contrastare le Patologie Degenerative si aggiudica il Taobuk Da Vinci Award

La ricerca dal titolo “Cell rejuvenation: a new way to contrast the ageing and degenerative pathologies”, che vede protagonisti tre Istituti del Cnr (Istituto di analisi dei sistemi e informatica – Cnr-Iasi, Istituto di scienze e tecnologie chimiche – Cnr-Scitec e Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici – Cnr-Istec) con gli Istituti clinici scientifici Maugeri Irccs di Pavia e l’Inrca di Ancona, è stata insignita del Taobuk Da Vinci Award, alla prima edizione del contest 2022 a Palazzo Duchi di Santo Stefano in Taormina. Il riconoscimento è stato conferito allo studio, quale miglior progetto nel settore “Clinical Research and Innovation”, con il plauso della Commissione dei giurati, perché intende contrastare le Patologie Degenerative, sulla base di elementi quali la creatività, la correttezza tecnico-scientifica e l’aderenza al tema.

Invecchiamento e farmaci ad attività senolitica sono le parole chiave della presentazione al Taobuk Festival di Taormina di Antonella Farsetti (Cnr-Iasi – Dipartimento di ingegneria, ict e tecnologie per l’energia e i trasporti), in collaborazione con Maria Cristina De Rosa e Davide Pirolli (Cnr-Scitec – Dipartimento di scienze chimiche e tecnologie dei materiali), Anna Tampieri e Simone Sprio (Cnr-Istec – Dipartimento di scienze chimiche e tecnologie dei materiali) e con gli Istituti clinici scientifici Maugeri Irccs di Pavia e l’Inrca di Ancona.

Il Comitato tecnico-scientifico del Taobuk Festival ha riconosciuto il valore dello studio con l’assegnazione del Premio Taobuk Da Vinci Award I edizione Contest 2022. La ricerca è focalizzata sulla identificazione mediante approcci di chimica computazionale, e relativa caratterizzazione biologica, di nuove molecole capaci di uccidere selettivamente le cellule senescenti in modelli sperimentali in vitro e in vivo. Le molecole sono state oggetto di deposito di domanda di brevetto ed hanno suscitato l’interesse di una compagnia biotecnologica con sede nella Silicon Valley. La ricerca prosegue attualmente con l’impiego di nanoparticelle utilizzate al fine di veicolare in modo più selettivo ed efficace le molecole ad azione senolitica.

Taobuk ha istituito per la prima volta quest’anno il prestigioso Taobuk Da Vinci Award. Il premio porta il nome di Leonardo Da Vinci, scienziato rivoluzionario, e verrà assegnato ogni anno alle personalità che si sono distinte nel mondo medico-scientifico. Il premio, voluto dalla Presidente Antonella Ferrara, punta a diventare uno degli appuntamenti più importanti per la comunità scientifica internazionale e nasce dall’area medica del Taobuk Festival diretta da Carmen Mortellaro, esperta nel settore della medicina rigenerativa e dei fattori di crescita, affiancata da un comitato scientifico indipendente formato da esperti provenienti dal mondo accademico, della ricerca e della salute pubblica.

