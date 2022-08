S.A.M. PROJECT online con “More than this”

Il duo composto da D.D. Sword e Mark Boomer, conosciuto col nome S.A.M. PROJECT pubblica un nuovo singolo insieme a Sorry Mom: “More than this”

Il duo composto da D.D. Sword e Mark Boomer, conosciuto col nome S.A.M. PROJECT pubblica un nuovo singolo insieme a Sorry Mom: “More than this” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Il brano nasce qualche anno addietro e viene ripreso e rimasterizzato con la consapevolezza di oggi. All’interno di “More than this”, il Leitmotiv trainante riguarda la consapevolezza dell’inevitabile passare del tempo, vissuta però nella certezza che le cose possano migliorare andando avanti.

Il pezzo è un invito a guardarsi indietro, senza tristezza e nostalgia, ma riconoscendo quello che il passato ha fatto di buono per ognuno, ovvero formarci per un futuro migliore.

S.A.M. PROJECT nasce nel luglio 2020, quando i due musicisti e autori di grande esperienza Mark Boomer e D.D. Sword decidono di sperimentare qualcosa di completamente diverso rispetto al passato. Il risultato è una musica a 360 gradi, senza pattern ripetuti. Mark Boomer si è formato come cantante heavy metal nella scena dei primi anni ’80, mentre D.D. Sword si definisce “un artista poliedrico, polifonico, polialcolico”. Il loro motto è “Aloha Modafucka”.