Previsioni meteo 11 agosto 2022: piogge pomeridiane al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 11 agosto 2022: tempo stabile sull’Italia ma attenzione a isolati rovesci pomeridiani sulle regioni centro-meridionali

Dopo un’estate caratterizzata dal caldo record, condizioni meteo finalmente gradevoli sull’Italia grazie all’arretramento dell’anticiclone nordafricano. In questi giorni infatti, circolazione dai quadranti nord-orientali ha determinato un abbassamento delle temperature e temporali pomeridiani sui rilievi e zone interne di gran parte delle nostre regioni. Sarà così anche nella giornata di oggi, con precipitazioni attese tra pomeriggio e sera al Centro-Sud. Temperature in linea con le medie stagionali e non avremo città da bollino arancione e rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nel corso del weekend non avremo variazioni di rilievo. Il tempo sarà prevalentemente stabile ma avremo ancora piogge nelle ore pomeridiane. Per Ferragosto sembra confermato l’arrivo del maltempo, che potrebbe rovinare la giornata in diverse zone della nostra Penisola.

Intanto per oggi, giovedì 11 agosto 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio acquazzoni e temporali lungo l’arco alpino con locali sconfinamenti verso le pianure, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata ancora piogge sui settori alpini e sulle pianure adiacenti, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori, locali piogge in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento tra Toscana, Umbria e Marche. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge sulla Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, soleggiato sulle regioni adriatiche. In serata fenomeni in assorbimento con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con piogge e temporali sparsi prima sulle zone interne e poi in sconfinamento verso le coste, specie tirreniche. Migliora in serata con residue piogge sulle zone meridionali della regione.

Temperature minime e massime stabili o in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.