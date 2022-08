Lafarmaciapunto lancia nuovi prodotti per la pelle

Dalla crema al detergente: pelle del corpo rigenerata con i prodotti di detersione e idratazione firmati LAFARMACIAPUNTO

La pelle è l’organo più esteso e ricettivo del nostro corpo e in quanto tale merita ogni giorno la giusta attenzione. Ecco perché in estate, ma anche durante tutto l’anno, la skincare routine del corpo diventa essenziale per garantire una pelle luminosa, levigata e protetta dai fattori esterni. La detersione è il primo passo per assicurare una cura efficace: se effettuata con prodotti di qualità, regala alla pelle un aspetto sano e la prepara agli step successivi, come quello dell’idratazione. Questa è necessaria per ottenere una cute del corpo più morbida, liscia e dall’aspetto vitale e tonico. E mai come nel periodo estivo, mantenere la pelle idratata diventa ancora più importante a seguito dell’esposizione al sole, per lenire eventuali arrossamenti ed assicurare un’abbronzatura duratura. Per il vostro rituale quotidiano di bellezza per il corpo, Lafarmacia. ha formulato due prodotti dedicati alla detersione prima e all’idratazione dopo: il Detergente Corpo Delicato. e la Crema Idratante., pensati per tutti i tipi di pelle.

DETERGENTE CORPO DELICATO – 250 ml – euro 6,90

Il DETERGENTE CORPO DELICATO. è il nuovo detergente per l’igiene di tutto il corpo firmato Lafarmacia. che si prende cura della pelle di adulti e bambini. Un gesto quotidiano multifunzionale: idrata, deterge e lenisce la cute contrastando le eventuali irritazioni. Per una pelle sana e rinvigorita, e pensato anche per le pelli più sensibili.

DETERGENTE CORPO DELICATO. è un prodotto studiato per la detersione quotidiana di tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per gli anziani.

• L’estratto fermentato di avena, conosciuto fin dai tempi antichi da greci, romani ed egiziani per le sue proprietà benefiche sulla pelle, agisce come lenitivo e antiarrossamento, grazie al contenuto di beta-glucani che conferiscono all’estratto proprietà idratanti, filmogene L’estratto di avena sativa è largamente utilizzato anche nella detersione pediatrica grazie alla sua capacità umettante utile per combattere la secchezza cutanea.

• Il fruttosio è uno zucchero di origine vegetale che garantisce una efficace detersione, non aggredendo la pelle.

CREMA CORPO. – 200 ml – euro 19,90

La CREMA CORPO. è la nuova crema ad azione idratante di Lafarmacia.. Un trattamento di bellezza che rigenera e nutre la pelle in profondità regalandole un aspetto vellutato e setoso. Studiata per garantire una prolungata idratazione, la CREMA CORPO. è ideale per combattere i segni tipici della pelle secca e molto secca. Infine, grazie all’azione antiossidante della vitamina E, la pelle acquista un aspetto più fresco. Da sfoggiare in estate.

CREMA CORPO. è una crema idratante indicata in caso di pelle secca e molto secca, ma anche per mantenere l’idratazione cutanea quotidiana.

• Il nucleo antiossidante è costituito dall’innovativo sistema di idrossiprolisilano CN®, un silanolo di derivazione biotecnologica non animale che ha un’azione rigenerante, antiossidante e antietà.

• Il burro di karité, il burro di cacao e l’olio di mandorle hanno un’azione emolliente e nutriente sull’epidermide grazie alla presenza al loro interno di un’elevata quantità di acidi grassi di vario tipo. Contengono inoltre vitamina A, E e fitosteroli che stimolano le cellule a produrre collagene ed elastina. Il burro di cacao contiene inoltre polifenoli con azione antiossidante

• La betaina, aminoacido vegetale estratto dalla barbabietola, ha un’attività umettante e idratante, grazie alla sua capacità di coordinare le molecole di acqua in soluzione. Le sue proprietà osmolitiche aumentano l’idratazione della pelle e migliorano la barriera cutanea.

• La vitamina E, ha un’attività antiossidante diretta, in quanto favorisce la riduzione dei radicali liberi e della degradazione del collagene.

• L’equiseto, fonte di silicio organico, favorisce la struttura cutanea e la sua elasticità.

• Completa la formula ACIDO IALURONICO, che ha un effetto riempitivo di superficie e rassodante; mantiene quindi un’idratazione prolungata della pelle.



In vendita presso i punti vendita LAFARMACIA. Per conoscere il punto vendita più vicino www.lafarmacia.it