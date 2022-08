“Generazione Skip” è il nuovo singolo degli Alterpop

È disponibile in radio e in digitale “Generazione Skip” il nuovo singolo degli Alterpop (distr. Artist First): su YouTube c’è anche il videoclip

È in radio e in digitale “Generazione Skip” il nuovo singolo degli Alterpop (distr. Artist First) e fuori il video.

“Generazione Skip” parla di NOI, NOI esseri umani, ed è un’introspezione cosciente, serena e autoironica, su quello che siamo, che siamo diventati e che stiamo diventando, mediante la nostra continua evoluzione. Fotografa la nostra vita quotidiana ad “alta velocità”, il nostro bisogno compulsivo di andare sempre “oltre” (skip/skippare) spinti dalla necessità, spesso comune, di colmare anche solo momentaneamente quel vuoto, che spesso non sappiamo neanche da dove nasce e che cosa è… ma che vorremmo comprendere, per ottenere le giuste risposte, per focalizzare meglio i nostri obiettivi e di conseguenza trovare infine la nostra “ragion di vivere”, come dice il finale della canzone, usando un tono volutamente “pseudo dantesco”.

“Voler qualcosa che non sai cos’è, che riempia il vuoto il vuoto che c’è,

che non duri un momento e ci aiuti a capire perché?!… Questo mal di vivere!”

Qui il video: https://youtu.be/k_fOUXfXwc8

Alterpop è una Band nata intorno alle figure di Valerio Zelli e Mario Manzani, fondatori e portavoce della stessa, coadiuvati in studio da Andrea Corsellini e Massimo Fantoni e nei live da una cerchia di musicisti che ruotano intorno alla Band. Zelli e Manzani, oltre ad avere una storia personale ricca di esperienze e collaborazioni nel mondo della musica, negli anni ’90 avevano condiviso, con altri musicisti, la pubblicazione di tre album, negli O.R.O., prendendo parte a innumerevoli eventi, tra i quali tre partecipazioni al Festival di Sanremo e a molti live e tour. Partendo da queste premesse e focalizzato il nuovo obbiettivo comune, iniziano a scrivere e registrano idee. Da questa sinergia, esce musica energica, con un linguaggio personale ma condivisibile, e con tanta orecchiabilità, brani inediti con uno stile unico e allo stesso tempo ricco di contaminazioni, come se il tutto fosse una sorta di “alterazione pop”. Dà quindi naturale e spontaneo chiamare la Band ALTERPOP. È il 2022 il progetto prende forma e parte con il primo inedito pubblicato il 6 maggio “È Solo Un Attimo”. Ora un altro brano molto attuale e deciso “Generazione Skip”.