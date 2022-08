“I segni del male” su Rai 4: la trama del film

Prima serata da brividi su Rai 4 (canale 21) con “I segni del Male“: ecco la trama del film che vede protagonista Hilary Swank

Rai 4 propone, mercoledì 10 agosto 2022, il film ‘I segni del Male’, disaster-horror caratterizzato da alcuni grandi nomi che hanno fatto la storia del cinema fantastico, dai produttori Robert Zemeckis e Joel Silver, agli sceneggiatori Chad e Carey Hayes, creatori della fortunata saga horror The Conjuring, passando per il regista Stephen Hopkins, noto per aver diretto Nightmare 5 – Il mito, Predator 2 e Lost in Space.

Rielaborando in chiave orrorifica il mito biblico delle Piaghe d’Egitto, I segni del Male racconta la storia di Katherine, ex missionaria che ha perso la fede in seguito alla tragica morte della sua famiglia che ora si dedica a smascherare presunti fenomeni paranormali fornendo una spiegazione scientifica.

La donna viene chiamata ad indagare su alcuni strani eventi che si verificano nella cittadina di Haven, in Louisiana, che rievocano le dieci piaghe bibliche e che la comunità attribuisce all’influenza maligna di un’inquietante orfanella. Avvalorato dall’interpretazione del premio Oscar Hilary Swank, affiancata da Idris Elba e David Morrissey, ‘I segni del Male’ riesce a far collimare suggestioni orrorifiche con il genere catastrofico creando un forte legame simbolico con l’uragano Katrina, che fatalmente costrinse la produzione all’interruzione delle riprese del film.