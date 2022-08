Il turismo rurale in Umbria vola: opportunità per investimenti

In questa estate 2022 l’Umbria assiste ad una marcata ripresa del turismo rurale. La regione offre nuove opportunità a chi investe nelle proprietà di prestigio

L’estate 2022 sta segnando numeri quasi pre-pandemia per il turismo rurale in Umbria, secondo quanto emerge dalle previsioni di Assoturismo di Confesercenti. Agriturismi, b&b e country house della Regione segnano un 90% di tasso di occupazione, con una tendenza che sembra avviarsi al 100% della capienza. Secondo un’indagine della stessa associazione di categoria su 1.589 imprese “tra giugno ed agosto si prevedono 44,7 milioni di arrivi in Italia e 187,7 milioni di pernottamenti, 23,5 milioni in più rispetto al 2021”.

L’Umbria è quindi meta prescelta da italiani e stranieri alla ricerca di esperienze autentiche. Lo confermano i rapporti della Camera di Commercio dell’Umbria sui numeri sorprendenti dello scorso anno, che vedono la Regione in netta ripresa con segnali incoraggianti sia per la spesa media pro-capite dei turisti, che aumenta da 41,7 a 70,6 euro, che per le presenze, superiori alla media nazionale.

I report Istat sul movimento turistico in Italia dimostrano un primo ritorno della domanda internazionale, da Paesi europei ed extraeuropei, con una preferenza per le vacanze lunghe e le strutture ricettive extra alberghiere. Dopo l’importante calo del 2020, dall’estate 2021 si tornano a registrare tendenze positive, destinate a crescere ancora.

In previsione di un 2023 estremamente promettente, la clientela del network immobiliare Great Estate, specializzato nelle compravendite internazionali di proprietà di prestigio in Italia, sta spostando il proprio interesse verso proprietà che possano costituire delle opportunità di investimento, proprio per intercettare il trend e al tempo stesso investire nell'acquisto di proprietà da sogno, in cui è possibile rigenerarsi e godere delle bellezze della Regione.