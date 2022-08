Vinnie in radio con la canzone “Fama”

Esce in radio e in digitale “Fama” (etichetta Mind), il nuovo singolo di Vinnie. In contemporanea è online anche il videoclip

Esce in radio “Fama” (etichetta Mind), il nuovo singolo di Vincenzo Colonna Romano, in arte Vinnie, disponibile già in digitale (ascolta qui). Dopo “Cliché”, singolo d’esordio con cui ha superato i 20000 stream su Spotify ed è entrato nella classifica MEI a poche ore dal lancio, Vinnie torna con questo featuring estivo con Francesca Teriaca. In contemporanea è online anche il videoclip.

Con il suo mood dance e frizzante, “Fama” si propone come un brano di passaggio per Vinnie. Il suo stile abbandona le sonorità indie per abbracciare un beat ammiccante e funky, in grado di trascinare ma anche di sedurre, grazie alla combinazione di sax ed il sapiente intreccio con la voce magnetica di Francesca Teriaca. “Questo brano è quello che – dice l’artista – meglio incarna la voglia di farsi divorare dalla vita che alberga nella nostra società, ma anche un’analisi disincantata della doppia faccia del successo, inteso come una sirena che può inebriare oppure uccidere, ma alla quale pur tuttavia si corre incontro.”

La produzione artistica del brano è di Alessandro Messina, Dario Di Matteo, Francesco Junior Foresta e Valerio Frósini, mentre quella audio è di Alessandro Messina, Dario Di Matteo e Valerio Frósini. La fotografia è di Francesca Lentini, Jacopo Clemenzi e Vincenzo Guerrieri e il lavoro grafico di Noemi Di Maria.

Il 21enne cantante e pianista palermitano avvia i suoi studi musicali già da giovanissimo al Brass Group di Palermo, per poi perfezionarsi al Siena Jazz, dove attualmente studia. Ma il suo stile fa tesoro delle influenze derivate da trap, rap e dalla scena indie, compresa tra Franco 126 e Frah Quintale. Con gusto personale, propone un incisivo connubio tra l’arroganza tipica della gen Z ed il cliché romantico.

