Occhiali: Oakley lancia il nuovo modello XEUS_AG

XEUS_AG di Oakley è la nuova versione dei dirompenti occhiali da sole Xeus lanciati in occasione dei Giochi olimpici di Tokyo

Oakley è orgogliosa di presentare XEUS_AG, la nuova versione dei dirompenti occhiali da sole Xeus lanciati in occasione dei Giochi olimpici di Tokyo. Proposto in una sorprendente colorazione argento, come sottolinea anche il riferimento all’elemento chimico presente nel nome, il modello vuole rappresentare l’infaticabile tensione dei guerrieri verso il miglioramento continuo e la ricerca della forza interiore.

I primi Xeus hanno ispirato i più grandi campioni ad abbracciare la forma mentis degli dèi mitologici e calarsi nei panni degli eroi per vincere le sfide fisiche e mentali poste dalle gare olimpiche. I nuovi XEUS_AG, invece, hanno un approccio più introspettivo e invitano a guardare non gli avversari ma sé stessi, per cercare non solo di raggiungere la grandezza personale, ma anche di rendere possibili cambiamenti riflessivi e ponderati nello sport e oltre.

XEUS_AG fa parte della linea di occhiali da sole Oakley basati sulla PhysioMorphic™ Geometry, la tecnologia che ha riscritto i canoni di progettazione dell’eyewear: grazie alla curvatura naturale, le lenti assicurano una copertura ottimale e un’aderenza perfetta, al pari di una montatura. Questo particolare design, unito alla tecnologia Prizm™ e al trattamento cromatico bicolore, dà vita a un modello unico e di grande impatto, che permette di cogliere anche i dettagli infinitesimali accentuando colori e contrasti.

“Gli Xeus originali hanno preparato il terreno ai loro successori ad alte prestazioni: XEUS_AG”, ha dichiarato Nick Garfias, Vicepresidente Product Design di Oakley. “Il design radicale e avveniristico è appositamente pensato per permettere a chi indossa questi occhiali di diventare la miglior versione di sé, in pista o sul campo come nella vita. Ogni minimo particolare è frutto di studio e attente considerazioni, dalla PhysioMorphic Geometry fino alla tecnologia delle lenti Prizm e alla colorazione specifica. La grandezza è dentro di noi e XEUS_AG nasce esattamente come monito per non dimenticarlo mai.”

I nuovi XEUS_AG saranno disponibili in quantità limitate sul sito Oakley.com e presso gli store Oakley selezionati, accompagnati da una custodia multiuso dedicata che consente anche di esporli.