Networker di successo: l’intervista a Elena Setzu

“I Networker di successo macinano risultati quando gli altri si riposano”. L’intervista a Elena Setzu

Il periodo migliore per generare risultati col Network e scalare a vista d’occhio il piano marketing aziendale?

<<Senza alcun’ombra di dubbio: agosto. D’altronde si sa: i Networker di successo macinano risultati quando gli altri si riposano >>.

Queste sono le parole di Elena Setzu: considerata il punto di riferimento italiano per quanto riguarda l’affiancamento dei Networker, dopo la nostra ultima chiacchierata.

Elena Setzu, per chi non la conoscesse ancora, grazie al lavoro che ha svolto in questi anni con la sua azienda, ha finalmente dimostrato che il vecchio modo di fare Network, basato su falsi miti, strategie mortificanti (lista nomi e spam) e tanto duro lavoro per poco risultato, può essere completamente ribaltato utilizzando un nuovo metodo matematico e rivoluzionario che garantisce risultati specifici.

Un metodo di cui ne ha parlato anche la rivista Millionaire che è già stato messo in pratica da +500 Network italiani e che ad oggi ha sfornato centinaia e centinaia di storie di successo.

Tuttavia, la domanda nasce spontanea:

Per quale motivo agosto dovrebbe essere il mese migliore per raggiungere risultati col Network Marketing?

Elena risponde: << Nei mesi estivi (soprattutto ad agosto) nel mondo Network Marketing avviene una scissione tra Networker. Mentre da un lato c’è chi si ferma con la propria attività rimandando tutto a settembre mettendo tutto in stand-by… Dall’altro lato c’è una folla di Networker “affamati di risultati” che non aspetta altro che l’arrivo della pausa estiva per bruciare le tappe del loro piano marketing in tempi record. Ma prima di svelare il segreto che si nasconde dietro questa lungimirante decisione, è importante capire che questi ultimi Networker formano un vero e proprio movimento. Un movimento non inteso solo come un gruppo di persone che condividono le stesse idee ed obiettivi… Ma un movimento di risultati.

Cosa significa questa cosa? Significa che i risultati che lasciano sul piatto migliaia di Networker lì fuori per andare in vacanza, al mare o semplicemente fermarsi… Vengono conquistati, con la metà degli sforzi, da chi continua ad inseguire imperterrito i propri obiettivi anche nei mesi estivi.

Questo è uno schema che si ripete sempre, ogni anno.

Il perché è semplice, e chi non lo capisce subito sta perdendo una rara opportunità che si ripete davvero solo pochi giorni all’anno.

Come sicuramente saprai, durante la pausa estiva tutti hanno un po’ di tempo in più da dedicare a sé stessi.

Ma se vai più in profondità, però, le vacanze sono quel momento in cui il 90% delle persone si rende conto dell’anno infernale che ha dovuto passare per godersi quei pochi attimi di libertà che stanno vivendo.

In più stanno già pensando che a breve dovranno ritornare di nuovo a correre nella ruota del criceto (d’altronde i più fortunati vedranno i prossimi giorni di ferie a Natale).

Dunque, se fai Network, adesso la gente risponde meglio ai tuoi messaggi e ai tuoi contenuti.

Hanno tempo per fermarsi e ragionare davvero su cosa stanno facendo della loro vita, e come cambiarla. Quindi in maniera inevitabile, se adesso spingi il piede sull’acceleratore con il giusto metodo di lavoro, ti schiererai dalla parte di chi avrà un vantaggio competitivo sul 90% dei Networker lì fuori. Mentre il Networker medio si ferma e si lamenta, tu sarai schierato dalla parte dei vincenti.

In più, a settembre ti ritroverai a raccogliere i frutti del tuo lavoro, mentre gli altri faranno ancora fatica a partire.>>

Con queste parole Elena Setzu mette in guardia tanti Networker là fuori, anzi…

Regala un consiglio utile a tutti coloro che fanno Network Marketing e vogliono sfruttare questo periodo per spingersi oltre con i loro risultati, o magari superare con successo una fase di stallo.

Obiettivo che ogni giorno, Elena e il suo team, raggiunge con i Networker che fanno parte del suo Programma di Affiancamento.

Attualmente considerato il più imponente d’Europa nell’intero settore per via dei casi studio generati.

Ecco perché ad oggi risulta sempre più difficile per tantissimi Networker farne parte.