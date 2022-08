MOLOTO feat Babskin online con “Same Game”

Esce “Same Game” una no war song di MOLOTO feat Babskin, alias Elodie Lebigre cantante e artista italo francese che lavora e vive in Versilia

Disponibile in digital download “Same Game” una no war song di MOLOTO feat Babskin.

Same Game, brano dal sound trip hop – elettronico, racconta del gioco perverso del potere

in cui propaganda e finanza sono principali attori del perpetuo meccanismo distruttivo dei conflitti, in cui non ci sono mai vincitori.

Il brano si sviluppa in poche frasi ripetute ciclicamente, come da una radio libera in un corpo musicale dall’impronta elettronica, minimal (la firma inconfondibile di Moloto), che decolla poi in un’invocazione d’amore, nucleo del pezzo, con la particolarità e la dolcezza della voce di Babskin.

Same Game esce con l’etichetta Aida Music.

“Speriamo di portare già alla fine del 2022 la nostra musica in concerto -dichiarano gli autori- che sarà accompagnata da video e grafiche create appositamente: la narrativa dei nostri brani si sviluppa in un lavoro che abbraccia la musica con un insieme di elementi artistici”

Moloto e Babskin lavorano sempre in parallelo con musica ed immagini, ogni canzone è parte di un unico lungometraggio in cui video, disegno, performance, compongono con il suono l’immaginario evocato dagli artisti.

“La preparazione dell’album ha richiesto tempo -continuano- ma adesso stiamo uscendo col primo brano ma il tempo era anche quello che ha reso possibile un progetto che ci rispecchiasse in ogni aspetto. Il tempo è forse il privilegio più grande che ci è stato concesso nei due anni (difficili) appena passati”.

Moloto alias Stefano Florio musicista, compositore dj e producer italiano, insieme a Babskin alias Elodie Lebigre cantante e artista italo francese pubblicano il singolo the Same Game.

Li potremo vedere live a partire da Ottobre 2022, quando cominceranno le date nei club.