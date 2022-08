Le reazioni della comunità delle criptovalute alle decisioni di Biden

L’ordine esecutivo dell’amministrazione Biden sulle criptovalute è sorprendente e completo

La comunità delle criptovalute tira un sospiro di sollievo dopo che il presidente Biden ha emesso mercoledì il suo atteso ordine esecutivo sugli asset digitali.

Nell’ultimo anno, i Defiers si sono preparati a ricevere cattive notizie, dato che le autorità di regolamentazione avevano segnalato un giro di vite sul settore. Sebbene la direttiva dell’amministrazione, composta da 5.570 parole, rappresenti una spinta globale per tenere a freno il settore indisciplinato con un nuovo regime di vigilanza, essa riconosce la criptovaluta come un’innovazione tecnologica degna di essere sostenuta, se può essere sviluppata in modo responsabile.

“A un livello molto alto, questo è uno sviluppo molto positivo”, ha dichiarato Kristin Smith, direttore esecutivo della Blockchain Association, un’organizzazione di lobbying con sede a Washington che rappresenta 80 società di criptovalute. “Il Presidente degli Stati Uniti ha detto che gli asset digitali in generale sono qualcosa in cui gli Stati Uniti dovrebbero mantenere la leadership”.

Massima urgenza

L’amministrazione ha anche promesso di sostenere la ricerca e lo sviluppo di una forma digitale del dollaro statunitense con la “massima urgenza”. Grazie alla blockchain, le valute digitali delle banche centrali, o CBDC, hanno il potenziale per rendere il sistema finanziario globale molto più efficiente, e Biden vuole chiaramente assicurarsi che il dollaro, la valuta di riserva numero 1 al mondo, non venga lasciato indietro.

“Una CBDC statunitense può avere il potenziale per sostenere transizioni efficienti e a basso costo, in particolare per i trasferimenti di fondi e i pagamenti transfrontalieri”, si legge nell’ordine. Concentrandosi sui meccanismi e sull’impatto dei CBDC, il Dipartimento del Tesoro presenterà al Presidente un rapporto entro sei mesi sul “futuro dei sistemi di pagamento monetario” e su come le criptovalute vengono adottate su larga scala.

“Il potere politico dell’ecosistema delle criptovalute è destinato a crescere nel tempo”. – Kristin Smith.

Gli investitori hanno inizialmente accolto la notizia come un segnale rialzista: Mercoledì il BTC ha toccato un massimo di sei giorni a 42.438 dollari e Ethereum un massimo di cinque giorni a 2.761 dollari. Tuttavia, durante la notte, il mercato ha perso la sua forza: il Bitcoin è sceso di oltre il 7% nelle prime ore del mattino, ora del Regno Unito, e l'ETH è sceso del 6%, secondo CoinGecko.

Inutile dire che questa è la mossa politica più radicale che Washington abbia fatto finora. L’ordine sottolinea che gli asset digitali devono essere sviluppati in modo da proteggere i consumatori dalla rapacità di mercati senza legge, non mettere a rischio la stabilità finanziaria o alimentare la diffusione del riciclaggio di denaro e della finanza illecita, e garantire che gli Stati Uniti rimangano il pioniere globale della tecnologia. E risolve una volta per tutte la questione della regolamentazione – che arriverà in qualche forma, ma l’amministrazione raccoglierà i suggerimenti di tutti i suoi dipartimenti – dal Tesoro alla Giustizia all’Ufficio del bilancio – e, presumibilmente, del settore stesso mentre procede.

Regime di supervisione

La direttiva stabilisce essenzialmente che la Casa Bianca non intraprenderà azioni draconiane per reprimere le criptovalute mentre inizia a costruire un nuovo regime di supervisione. Ma Biden vuole vedere uno sviluppo attento e basato su regole del nuovo settore. O come ha detto l’anno scorso Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission , le imprese cripto non dovrebbero “operare al di fuori del perimetro”.

Gli esperti di politica sono rimasti sorpresi dal riconoscimento da parte dell’amministrazione che la tecnologia blockchain può essere un potente strumento per migliorare l’inclusione finanziaria, i diritti umani e l’energia.

“L’ordine esecutivo ha incluso i punti che ci aspettavamo, come la necessità di rafforzare gli USA come leader mondiale del sistema finanziario e nel rendere il Paese più competitivo a livello tecnologico ed economico tramite l’adozione degli asset digitali, ma ha anche parlato di casi d’uso meno comunemente compresi, come il potenziale della blockchain di mitigare l’impatto sul clima”, ha detto Connor Spelliscy, una voce influente sulla politica delle criptovalute presso il DAO research Collective.

Anche Ryan Selkis, l’esplicito fondatore di Messari, la società di ricerca sulle criptovalute, ha avuto delle belle parole sull’ordine. “Penso che questa sia una grande pietra miliare per l’industria e che l’amministrazione Biden sia stata ponderata nel suo approccio e nella sua moderazione”, ha dichiarato Selkis.