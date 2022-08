Dermatite atopica e rischio demenza: un nuovo studio

I pazienti con dermatite atopica hanno mostrato un rischio maggiore di demenza incidente rispetto alla popolazione generale

I pazienti con dermatite atopica hanno mostrato un rischio maggiore di demenza incidente rispetto alla popolazione generale, tanto più elevato quanto più grave era la malattia cutanea. È quanto emerge da i risultati di uno studio britannico pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology.

In qualità di organo più grande del corpo, la pelle può svolgere un ruolo non riconosciuto nella demenza, hanno premesso i ricercatori. Si stima che la condizione neurologica, che ha opzioni di trattamento limitate, interesserà 152 milioni di persone in tutto il mondo entro il 2050. Ricerche precedenti sui predittori coinvolti nell’insorgenza e nella progressione dei cambiamenti neuropatologici hanno implicato l’infiammazione cronica nella patogenesi della demenza.

«Gli studi hanno identificato dei collegamenti tra altre condizioni infiammatorie croniche e la demenza, ma si sa poco sul ruolo dell’eczema, che colpisce dal 5% al 15% degli ultrasessantenni» hanno scritto gli autori. «Due trial precedenti hanno rilevato che la dermatite atopica era associata almeno al doppio del rischio di demenza, ma erano limitati da diagnosi auto-riportate e da campioni di piccole dimensioni».

«Ulteriori indagini su una possibile associazione tra eczema e demenza sono importanti, perché possono fornire una nuova strada per l’identificazione precoce dei soggetti ad alto rischio di insorgenza di demenza e per ridurre tale rischio a lungo termine» hanno continuato. «Pertanto l’obiettivo di questo studio era determinare se negli anziani la dermatite atopica attiva è associata a demenza incidente e se la forza dell’associazione varia in base alla gravità della malattia cutanea».

Uno studio sulla popolazione britannica

Lo studio di coorte longitudinale si è basato sui dati delle cartelle cliniche elettroniche raccolti di routine dai medici generici che contribuiscono all’Health Improvement Network, rappresentativo della popolazione generale nel Regno Unito e convalidato per lo studio di numerose condizioni croniche

L’analisi ha incluso un totale di 1.767.667 individui di età compresa tra 60 e 99 anni registrati nel database per almeno 1 anno. L’outcome primario era una nuova diagnosi di demenza durante il follow-up, identificata utilizzando i codici delle cartelle cliniche. In aggiunta è stato valutato il rischio tra i soggetti con codici specifici per la malattia di Alzheimer e la demenza vascolare.

La demenza è stata diagnosticata in poco più di 57mila pazienti, pari a 12.618.801 anni persona di follow-up (tasso di incidenza di 45/10.000 anni persona). L’età mediana dei pazienti con demenza era di 82 anni alla diagnosi ed erano prevalentemente donne (65%). L’eczema è stato diagnosticato a 213.444 partecipanti (12%).

Rischio di demenza proporzionale alla gravità dell’eczema

L’incidenza delle due condizioni nello studio era simile a quella di altre analisi basate sulla popolazione con impostazioni simili. Nei modelli aggiustati del rischio proporzionale di Cox, i pazienti con dermatite atopica hanno mostrato un aumento del 27% del rischio di demenza (HR 1,27), con un’incidenza di 57 per 10mila anni persona tra i soggetti con eczema durante il follow-up (12,1% della popolazione) rispetto a 44 per 10mila anni persona nel gruppo di controllo.

Il rischio di demenza cresceva con l’aumentare della gravità della patologia cutanea e l’effetto complessivo persisteva dopo un ulteriore aggiustamento in base all’uso di corticosteroidi sistemici (HR 1,29) e potenziali mediatori, ovvero fattori associati a entrambe le condizioni e plausibilmente alla via causale (HR 1,19).

Associazioni simili sono state osservate nelle analisi dei sottogruppi di demenza vascolare e malattia di Alzheimer, e la forza di questa associazione cresceva con l’aumentare della gravità della dermatite atopica (HR aggiustato per il confondente per la malattia di Alzheimer nei pazienti con eczema grave 1,52, HR aggiustato per il confondente per la demenza vascolare in pazienti con eczema grave 1,63).

«La dermatite atopica è una malattia comune tra gli anziani, quindi gli studi futuri dovrebbero valutare l’impatto dello screening dei pazienti con eczema per il deterioramento cognitivo nell’età adulta più avanzata» hanno concluso gli autori.

Bibliografia

Magyari A et al. Adult atopic eczema and the risk of dementia: A population-based cohort study. J Am Acad Dermatol. 2022 Mar 31;S0190-9622(22)00541-2.

Leggi