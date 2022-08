Cos’è l’eiaculazione precoce? Cause, sintomi e trattamento

Probabilmente è il secondo problema sessuale maschile più comune, il culmine precoce o eiaculazione precoce (in primo posto è la disfunzione erettile). Si stima che il 30% degli uomini hanno questo problema, ma la cifra potrebbe essere più elevata. Avere un orgasmo prima o entro un minuto dall’inizio del rapporto è considerato eiaculazione precoce.

Molti uomini possono avere qualche eiaculazione precoce senza preoccuparsene. Diventa un problema solo quando sucede nella maggior parte dei rapporti sessuali. È importante andare dall’urologo per curare questo tipo di disfunzione poiché potrebbe influenzare negativamente gli uomini a livello psicologico, alterando la loro stabilità emotiva e il loro rapporto con il partner, se ne hanno uno.

Al fine di pubblicizzare questo frequente problema sessuale, smantellare falsi miti ed evitare che diventi un argomento tabù, andremo ad analizzarne le possibili cause, il suo trattamento e la sua prevenzione.

Tipi di eiaculazione precoce

In generale, l’eiaculazione precoce è di solito diviso in primaria e secondaria.

L’eiaculazione precoce primaria è quella che si verifica dal primo rapporto sessuale. È quindi più comune nell’adolescenza. La causa principale di questo tipo di eiaculazione precoce è la pratica inappropriata della masturbazione al fine di raggiungere l’orgasmo il più rapidamente possibile.

L’eiaculazione precoce secondaria si verifica quando gli uomini che hanno avuto il controllo della loro eiaculazione per un periodo di tempo perdono quel controllo. Ci sono vari gradi di eiaculazione precoce secondaria, che sono determinati principalmente da quanto tempo dura il problema.

Le cause dell’eiaculazione precoce

L’eiaculazione precoce può essere causata da fattori sia psicologici che organici. Entrambi i tipi di cause spesso interagiscono e si rafforzano a vicenda. La maggior parte degli uomini ha eiaculazioni rapide durante i loro primi incontri sessuali e generalmente impara a controllarle man mano che hanno più esperienza.

L’ansia, il senso di colpa, le difficoltà di apprendimento e la paura di non essere un buon amante sono tra le cause psicologiche più comuni. Tutti questi sentimenti negativi sono esacerbati da successivi fallimenti, con conseguente aumento dell’ansia e della frustrazione.

Le cause organiche più comuni di eiaculazione precoce sono malattie neurologiche o tiroidee, prostatite cronica, o l’uso di droghe.

Sintomi di eiaculazione precoce

Il sintomo principale di eiaculazione precoce è che l’uomo si sente che non è in grado di controllare l’espulsione del seme non appena si verifica la penetrazione o anche prima. Questo può accadere ogni volta che fa sesso o solo un paio di volte.

Nella maggior parte dei casi, questa situazione di solito porta all’ansia generata da questa incapacità di controllare l’eiaculazione, che genera stress emotivo negli uomini, e può anche portare anche ad evitare i rapporti sessuali. Questi sentimenti sono di solito causati dal senso di colpa e la vergogna che gli uomini spesso sentono per soffrire di questo problema sessuale.

In alcuni casi, l’uomo pensa di avere un’eiaculazione precoce prima ancora che avvenga e questo gli impedisce di avere rapporti sessuali piacevoli, quindi è essenziale rivolgersi allo specialista.

Trattamento per l’eiaculazione precoce

A seconda della gravità dell’eiaculazione precoce, la sua causa e come colpisce psicologicamente l’uomo che ne soffre, diversi tipi di trattamenti saranno utilizzati.

In primo luogo, i trattamenti sono di solito basati su aiutare l’uomo a identificare le sensazioni prima dell’orgasmo in modo che sia in grado di canalizzare la sua eccitazione sessuale e imparare a controllare l’eiaculazione attraverso diverse tecniche. Il controllo del respiro è anche comunemente usato per aiutare a ridurre l’ansia.

Pillole per la eiaculazione precoce rende il rapporto sessuale più lungo. I migliori risultati farmacologici possono essere raggiunti con Dapoxetine, l’unico farmaco con l’approvazione regolamentare per il trattamento dell’eiaculazione precoce.

La dapoxetina è un farmaco clinicamente testato, approvato in molti paesi e appartiene alla famiglia degli inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI). Grazie a Dapoxetine, i pazienti sperimenteranno erezione dure e un migliore controllo del tempo del rapporto sessuale.

È possibile acquistare Dapoxetina online come ingrediente attivo di SuperKamgra, Dapoxy o P-Force. Alcuni farmaci come SuperKamgra hanno due composti attiviSildenafil Citrato e Dapoxetin, trattando due sintomi (disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce) allo stesso tempo.

Il prezzo di Super Kamagra è paragonabile al prezzo del Viagra e si può ordinare Super Kamagra da una affidabile farmacia online.

Si noti che Super Kamagra non è un afrodisiaco e la stimolazione sessuale è necessaria. Inoltre, si noti che la cooperazione della coppia è necessaria per superare il problema dell’eiaculazione precoce veloce.

Raccomandazioni per evitare l’eiaculazione precoce

Nella maggior parte dei casi, l’uomo può imparare a controllare l’eiaculazione. L’istruzione e la pratica di tecniche semplici hanno spesso successo. La continua mancanza di controllo sull’eiaculazione può causare insoddisfazione sessuale da parte di uno o entrambi i partner e può portare a tensione sessuale o altri problemi nella relazione, quindi abbiamo una serie di consigli di base che possono aiutare:

Evitare un consumo elevato di alcol, tabacco o droghe.

Fare sesso sano e senza pressione.

Avere fiducia e buona comunicazione con il vostro partner

Cambiail ritmo durante il rapporto sessuale.

Pratica i preliminari prima del rapporto sessuale e fallo senza fretta.

Esercitati regolarmente, segui una dieta equilibrata ed evita il consumo di tabacco e alcol.