Previsioni meteo 7 agosto 2022: temporali al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 agosto 2022: anticiclone in ritirata, piogge e temporali in arrivo a partire dalle regioni del Nord

Dopo un weekend con condizioni meteo all’insegna del grande caldo portato dall’anticiclone di matrice nordafricana, il tempo sta per cambiare sulla nostra Penisola. All’arretramento dell’alta pressione fa da contraltare l’arrivo di correnti più fresche e instabili che porteranno un calo delle temperature e piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord. Avremo invece ancora caldo africano su parte del Centro e del Sud, con città da bollino arancione e rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani l’anticiclone arretrerà anche al Centro, lasciando spazio a correnti più fresche che determineranno piogge e temporali pomeridiani. Nel corso della prossima settimana il grande caldo darà una tregua: avremo infatti tempo più instabile con possibilità di piogge per gran parte della settimana specie sulle regioni centro-settentrionali.

Intanto per oggi, domenica 7 agosto 2022, al Nord Italia al mattino locali piogge sulle Alpi, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale con piogge e temporali sparsi e in locale sconfinamento verso le pianure, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni in estensione alla Pianura Padana con locali temporali. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in formazione sulle zone interne ed in movimento verso i settori tirrenici, più sole altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque residui fenomeni in Appennino, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, salvo isolati fenomeni in Calabria. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali su zone interne Peninsulari e della Sardegna, in movimento verso le coste tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione al Nord e al Centro, stazionarie o in lieve aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.