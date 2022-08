Frankie Flow e Sonny Hollis: fuori l’album “Lake”

L’album “Lake” di Frankie Flow e Sonny Hollis, disponibile in digitale, celebra il cambiamento attraverso 10 beats Lo-fi

Fuori per Emic Lo-fi/Hip Hop, “Lake”, un album a quattro mani firmato da Frankie Flow e Sonny Hollis. Un beat tape che celebra l’unione musicale di due artisti che si raccontano in attraverso una vera e propria opera di introspezione personale. Un viaggio anche extra-musicale che coinvolge emotivamente – attraverso percorsi sonori tra ricordi, luoghi immaginari, impressioni – e visivamente grazie al contributo del fotografo siciliano di stanza a Monaco di Baviera Daniele Garito, che ha realizzato lo scatto presente in copertina con una finalità precisa, legata all’obiettivo finale del disco:

“La mente elabora sensazioni dalle informazioni che la vista invia come segnale. Lo scatto di una foto rappresenta l’aspettativa di dare un volto a queste sensazioni. Tuttavia molto spesso l’aspettativa non viene quasi mai soddisfatta dalla tecnica. Per questo le mie foto sono prive di aspettative ma cariche di speranza: la speranza che la tecnica possa generare nuove emozioni a chi le osserva.”

“Lake” è dunque un luogo fisico, ma allo stesso tempo è un posto magico e nascosto che musicalmente si popola di emozioni rarefatte ed immagini sbiadite di ricordi gioiosi e lontani. Ogni beat è una piccola scatola che contiene dentro un universo personale e intimo pronto ad esplodere ad ogni play. Una musica che nasce dal dolore e dalla frustrazione per portare positività e maggiore consapevolezza di sè:

“Il disco è nato durante la prima ondata della pandemia di Covid come modo per evadere da una realtà negativa e surreale. Abbiamo immaginato di essere lontani e in un luogo di pace, da qui il titolo. In un periodo difficile il beatmaking ci ha aiutato a staccare la mente e a trovare una via d’uscita.”

10 tracce in cui Frankie Flow e Sonny Hollis raccontano sè stessi con una spontanea leggerezza figlia della voglia di essere altrove. Una sensazione che percorre tutto il disco e che ne rappresenta l’essenza principale:

“I brani di “Lake” sono un concentrato di passione nonostante le pressioni del mondo, racchiudono la speranza di diventare uomini migliori. E’ un disco che celebra il cambiamento, come se fosse un ponte tra quello che eravamo e ciò che siamo adesso: una mano tesa del destino per realizzare i nostri piccoli desideri.”