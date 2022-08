Previsioni meteo 6 agosto 2022: ultime ore con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 6 agosto 2022: verso la fine dell’ondata di caldo africano, tra domani e lunedì rinfrescata e temporali al Centro-Nord

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia in questo primo weekend di Agosto che si caratterizza per l’ennesima ondata di caldo africano di questa estate. Tra la giornata di oggi e domani si raggiungerà il picco, con temperature fino a +40°C. Avremo anche alcune città da bollino arancione e rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Nel dettaglio, saranno da bollino rosso o arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani l’anticiclone inizierà gradualmente ad arretrare lasciando spazio a correnti più fresche e instabili che raggiungeranno il Nord e poi anche il Centro. Da lunedì le temperature torneranno a scendere e avremo tempo più instabile con possibilità di piogge per gran parte della settimana sulle regioni centro-settentrionali.

Intanto per oggi, sabato 6 agosto 2022, al Nord Italia al mattino locali piogge sulle Alpi, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con possibilità di acquazzoni o temporali e possibili sconfinamenti sulle pianure adiacenti, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni in estensione alla Pianura Padana, anche a carattere di temporale, più asciutto verso le coste. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione attesa salvo nuvolosità in sviluppo sui rilievi interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge o temporali sulla Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni o temporali su zone interne Peninsulari e della Sicilia, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stazionarie su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.