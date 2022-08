Lorenzo Carucci in radio con “Marta”

“Marta” è il nuovo singolo del giovane cantautore romano Lorenzo Carucci: il brano è sulle piattaforme digitali e in radio

In radio e nei digital store Marta, nuovo singolo del giovane cantautore romano Lorenzo Carucci. Il brano prodotto e arrangiato da Anna Chiara Zincone, con le chitarre di Jacopo Mariotti, è pubblicato da YPK Entertainment.

Lo stile di Lorenzo, pur percorrendo la strada della tradizione cantautorale italiana, è originale e assolutamente contemporaneo. “Marta” è un pezzo fresco e frizzante che descrive il mondo, in continuo divenire, di una ragazza che sta diventando adulta.

La protagonista del brano è una sorta di Amelié che cresce nel suo mondo, affrontando con creatività le sfide quotidiane. Marta non s’interroga mai su ciò che le succede intorno, vive piuttosto in un limbo dove costruisce le proprie verità che tuttavia appartengono esclusivamente al mondo irreale che lei stessa ha creato. Quando finalmente capisce che affrontare le situazioni e gli imprevisti della vita, nonostante la paura di sbagliare o di rimanerci male, è l’unico modo per comprendere al meglio sé stessi e cosa si prova, diventa l’assoluta protagonista della sua vita e delle sue emozioni.

Marta è una ragazza di oggi che, diventata donna, riesce a trovare dentro di sé le risposte ai suoi dubbi e la sicurezza per affrontare la realtà, così piena di incertezze e contraddizioni.

La canzone è accompagnata da un video, vivace e colorato, realizzato da SoMusic. È girato a Roma nello splendido scenario dell’Appia Antica e nei quartieri di Testaccio e Garbatella. La protagonista femminile è l’attrice Tatiana Battisti una giovane e impegnata bookblogger (comeventotralepagine).

Nel videoclip, gira e rigira per la città in cerca di una simbolica meta. Quando, finalmente, arriverà alla sua destinazione libererà dei palloncini colorati che metaforicamente rappresentano le sue paure e i legami limitanti. Partirà così per un nuovo viaggio, un nuovo percorso di vita, in compagnia di un nuovo amore e di un bagaglio estremamente più leggero.

https://www.youtube.com/watch?v=X8KGJ3P-cHE