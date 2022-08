Le Oasi by night con Sofidel per il progetto ReNature Italy

Per i mesi estivi moltissimi gli appuntamenti promossi da Sofidel nelle Oasi WWF di tutta Italia: da vivere nelle ore più misteriose del giorno, ma non solo

Gufi, pipistrelli, lupi, stelle cadenti, oasi al tramonto… avete mai pensato di addentrarvi in una riserva naturale al calar del sole o, addirittura, di notte?

Se vi affascina l’idea di vivere un’esperienza suggestiva in natura e fuori dai soliti orari, l’occasione speciale arriva con le Oasi by Night con Sofidel, una serie di attività in notturna comprese tra i numerosi appuntamenti organizzati in 15 Oasi WWF nei mesi estivi per festeggiare i 15 anni di collaborazione tra Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, e WWF Italia.

Gli eventi estivi nelle Oasi WWF fanno parte di ReNature Italy per rigenerare la natura d’Italia, il progetto di WWF, a cui Sofidel aderisce sostenendo direttamente 15 Oasi WWF in Italia, nato con l’obiettivo di tutelare e rigenerare il capitale naturale del nostro Paese, invertire la perdita di biodiversità e favorire la coesistenza tra uomo e natura, a beneficio delle generazioni attuali e future.

Nel ricco calendario di attività, quelle in notturna si preannunciano tra le più affascinanti e particolari:

Oasi di Ghirardi (prov. Parma)

Venerdì 12 agosto “Le Lacrime di San Lorenzo”: Un’esperienza unica nella notte delle Esperidi, la nube di polveri e detriti cosmici attraversata ogni anno dall’orbita terrestre, che dà origine alla pioggia di meteore o, più poeticamente, stelle cadenti. Sdraiati sul prato accanto al centro visite, si potrà osservare insieme agli esperti il fenomeno nel giorno di massima intensità. Si potranno inoltre osservare i pianeti attraverso il telescopio messo a disposizione.

Venerdì 27 agosto “Voli nella Notte”: Visita guidata naturalistica in occasione della Giornata Mondiale dei Pipistrelli, alla scoperta degli abitanti segreti delle notti estive: falene e pipistrelli. Con l’aiuto di strumenti come lampade a luce ultravioletta e bat-detector, si andrà alla ricerca di questi due gruppi di animali, prede e predatori, per scoprire come l’evoluzione li ha resi adatti a cacciarsi e sfuggirsi, nel segreto delle tenebre. Verrà inoltre illustrato come aiutare la ricerca scientifica, segnalando le proprie osservazioni attraverso l’app iNaturalist.

Oasi di Alviano (prov. Terni)

Nei primi giorni di settembre “In oasi al tramonto”: Una bellissima serata per godere al meglio la bellezza della natura alla fine dell’estate: una passeggiata in Oasi al tramonto, con cena conviviale e osservazione delle stelle.

Oltre a queste, le altre Oasi WWF di cui Sofidel si prende direttamente cura e in cui si svolgeranno gli altri appuntamenti estivi sono:

Oasi di Valtrigona (Trento)

Oasi di Vanzago (Milano)

Oasi di Valpredina (Bergamo)

Oasi di Valmanera (Asti)

Oasi di Montovolo (Bologna)

Oasi Bosco Rocconi (Grosseto)

Oasi di Macchiagrande (Roma)

Oasi di San Silvestro (Caserta)

Oasi Cratere degli Astroni (Napoli)

Oasi Grotte Bussento (Salerno)

Oasi Monte Arcosu (Cagliari)

Tanti appuntamenti per un viaggio alla scoperta dell’Italia attraverso le bellezze naturali dei suoi territori. Cerca l’Oasi WWF più vicina a te per scoprire tutti gli eventi in programma!