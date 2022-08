L’exchange venezuelano Criptolago annuncia la cessazione delle operazioni

Criptolago annuncia la cessazione delle operazioni, motivazione politica? L’azienda ha annunciato la fine delle operazioni in un messaggio inviato ai suoi clienti

Criptolago, uno degli exchange di bitcoin (BTC) e criptovalute autorizzati dal governo venezuelano a operare, ha annunciato l’improvvisa cessazione delle sue attività. Senza ulteriori dettagli, la società legata al governo dello stato di Zulia ha detto addio al mercato dopo quattro anni di attività.

La società ha annunciato la fine delle operazioni in un messaggio inviato ai suoi clienti e ha indicato il 17 agosto come il giorno in cui il servizio di exchange di criptovalute scomparirà definitivamente. Questo, oltre a tutto ciò che riguarda quella società, visto che gli uffici di Maracaibo, capitale dello Zulia, non sono più operativi.

Inoltre, il sito web di Criptolago è scomparso. Il dominio è in vendita e anche i suoi social network sono scomparsi. Non c’è traccia ufficiale dell’azienda sul web, ma ci sono messaggi di clienti che commentano la partenza dell’exchange.

Di fronte alla cessazione delle operazioni, Cryptolago ha chiesto agli utenti di ritirare i fondi dalla piattaforma. L’azienda è nata nel 2019 prima come società di mining di Bitcoin e poi come exchange.

Possibile indagine in corso

Criptolago è cresciuta grazie alla mano dell’ex governatore di Zulia, Omar Prieto, che ne è diventato addirittura il presidente, come suggerito dalla società di analisi blockchain Chainalysis in un rapporto, in cui si osserva che l’azienda ha aiutato il chavismo ad aggirare le sanzioni statunitensi.

Tuttavia, Prieto è un portabandiera del chavismo al potere e l’anno scorso le sue aspirazioni di ripetere il mandato sono state vanificate, poiché ha perso contro il suo sfidante dell’opposizione.

Si dà il caso che Criptolago sia un'azienda legata al governo, e sembra che i suoi rappresentanti non abbiano voluto consegnarla alla nuova amministrazione, nelle mani del leader dell'opposizione Manuel Rosales, come ha dichiarato a noi una fonte interna all'ente statale a condizione di anonimato.

Per questo motivo, ci ha detto che potrebbe essere in corso un’indagine sull’azienda e sui responsabili da parte dell’organismo regionale. Tuttavia, non ha aggiunto ulteriori dettagli sulla questione, se non che l’ex sede della Banca Federale, ceduta all’Ufficio del Governatore e dove operava Criptolago, è ancora presa e il processo per la sua consegna non è ancora stato completato.

A causa del rapporto di Criptolago con l’allora governo pro-Chávez di Zulia, l’azienda è stata oggetto di numerose critiche. In effetti, c’era chi chiedeva un audit aperto sulla gestione dei fondi dell’azienda.

Almeno quattro mesi senza convalida di Sunacrip

Come detto all’inizio, Criptolago era una società autorizzata dal governo. Le sue operazioni sono state coperte dalla Sovrintendenza nazionale per gli asset crittografici e le attività connesse (Sunacrip). Lo erano, perché da almeno quattro mesi non è più così.

Abbiamo contattato Sunacrip per un commento in merito. In brevi frasi, si sono limitati a informarci che da 3 o 4 mesi Criptolago ha cessato di essere una casa di cambio operativa e da loro convalidata.

In Venezuela non è illegale utilizzare le criptovalute , anzi, è il terzo Paese in cui asset come il bitcoin sono più utilizzati, secondo le Nazioni Unite. Tuttavia, l’exchange è in qualche modo regolamentata, al punto che solo cinque società sono autorizzate da Sunacrip a facilitare questo tipo di trading.

Ma questo non ferma la concorrenza. In questo Paese si sta diffondendo l’uso di altre piattaforme, spesso internazionali come Binance, attraverso le quali i venezuelani possono muovere le proprie finanze in criptovalute.

Finora non c’è stato alcun intervento statale, ad eccezione di una tassa sulle transazioni che, sebbene includa i bitcoin, è stata concepita e applicata alle valute.