Aumentare il seno: ecco la mastoplastica senza protesi

Mastoplastica senza protesi: si può aumentare il seno senza protesi mammaria? Lo chiediamo al dr. Luca Grassetti, Chirurgo plastico ad Ancona

Condizione necessaria per aumentare il seno senza protesi, è di avere una riserva di tessuto adiposo a sufficienza per ottenere un incremento visibile dei volumi.

La tecnica si chiama lipofilling e consiste nell’aspirare del grasso da fianchi, pancia, cosce, interno ginocchia, ecc…, ed iniettarlo sul seno, sotto e sopra la ghiandola mammaria, ma non nella ghiandola mammaria. In pratica si va ad aumentare lo spessore del tessuto adiposo che avvolge la mammella.

Una cosa importante da dire è che non si riuscirà a cambiare la forma del seno, dal momento che il grasso è un fluido e non un solido come una protesi mammaria.

Il grasso non riuscirà inoltre a sollevare un seno con pelle cadente, sul quale è invece indicata una mastopessi con autoprotesi, se non si vuole usare una protesi mammaria.

Il tessuto adiposo deve essere in abbondante quantità, facciamo un esempio: prelevo 1 litro di grasso, ammesso e non concesso che tutte le pazienti lo abbiano, una metà circa sarà frazione oleosa che viene rimossa, quindi ne rimangono 500 ml. Di questi, ne impianteremo 250 per mammella, dei quali circa il 40% si riassorbirà nei mesi successivi. Ne risulterà un aumento di soli 150 ml per lato.

Altra cosa da dire è in merito agli effetti collaterali: in particolare addensamenti duri conosciuti come liponecrosi e calcificazioni che, pur non dando alcun problema, possono allertare il radiologo durante un controllo routinario per la diagnosi precoce del tumore al seno. Quindi ricordiamoci sempre di avvisarlo che ci siamo sottoposte a lipofilling, quando facciamo eco e mammografia.

Infine un’ultima domanda al dottor Luca Grassetti: se dovesse descrivere in una frase la paziente ideale per il lipofilling al seno?

Colei che ha una pelle tonica e sollevata, e che desidera:

aumento modesto del seno, asportare qualche cuscinetto adiposo localizzato.