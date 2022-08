A Collepasso arriva il festival “I fiori del jazz”

Venerdì 5 agosto | Palazzo Baronale, Via Giacomo Puccini – Collepasso (Le)

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su ProgrammaVenerdì 5 agosto | Palazzo Baronale, Via Giacomo Puccini – Collepasso (Le)Ore 21 CANTOS – Lisa Manosperti con Roberto Ottaviano (sax), Donatello D’Attoma (pianoforte)Ore 22 CORE CORACAO – Maria Pia De Vito con Roberto Taufic (chitarra)Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite Sabato 6 agosto | Palazzo Baronale, Via Giacomo Puccini – Collepasso (Le)Ore 21 OPERA! – Paola Arnesano con Vince Abbracciante (fisarmonica)

Ore 22 IO CHE AMO SOLO TE – LE VOCI DI GENOVA – Serena Spedicato (canto, voce recitante) con Vince Abbracciante (fisarmonica, arrangiamenti originali), Nando Di Modugno (chitarra classica), Giorgio Vendola (contrabbasso). Testi originali di Osvaldo Piliego. Regia di Riccardo Lanzarone.

SECONDA SERATA – Paola Arnesano e Serena SpedicatoSabato 6 agosto (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite ) alle 21 con Paola Arnesano e Vince Abbracciante, il festival si tuffa nel repertorio più complesso e allo stesso tempo avvincente: l’opera italiana. Se nei precedenti progetti i due artisti pugliesi avevano celebrato la musica popolare argentina (“Tango” – Four Records, 2012) e brasiliana (“MPB!” – Dodicilune, 2017), nel recente “Opera!” (Dodicilune, 2022), infatti, concentrano la loro attenzione sul repertorio della grande tradizione operistica italiana. Le arie di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizzetti, Gioacchino Rossini costellano un percorso coraggioso nel totale rispetto delle melodie che hanno reso unica e immortale questa musica nel mondo ma con idee moderne e originali che, con lo spirito di bambino riverente ma pur sempre scatenato, ne riscrivono le atmosfere sonore. E ad essere riverenti ma pur sempre scatenati sono Paola Arnesano, docente di Canto jazz al Conservatorio di Bari, una carriera in giro per l’Europa, numerosi dischi al suo attivo, anche in veste di autrice, e collaborazioni con i più prestigiosi nomi internazionali del panorama jazz, e Vince Abbracciante, considerato uno dei migliori fisarmonicisti a livello internazionale, con collaborazioni del calibro di Javier Girotto, Richard Galliano, Gabriele Mirabassi, vincitore per due anni consecutivi del del prestigioso “Orpheus Award” per la miglior produzione di fisarmonica jazz italiana. Alle 22, il festival si concluderà con “Io che amo solo te. Le Voci di Genova”, concerto/spettacolo della cantante (qui anche voce recitante) Serena Spedicato con testi originali di Osvaldo Piliego e arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante sul palco con Nando Di Modugno (chitarra classica) e Giorgio Vendola (contrabbasso) per la regia di Riccardo Lanzarone. Un raffinato, denso racconto di una delle pagine più felici del cantautorato italiano di tutti i tempi: La scuola di Genova, un luogo fatto di artisti straordinari ed amici che, negli anni ‘60, ha esplorato e cantato l’amore come mai prima. Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi sono i protagonisti di questa storia, che narra di canzoni ed emozioni che hanno travolto l’Italia, ed il mondo intero, risuonando fino ad oggi . Dallo spettacolo è nato anche l’omonimo libro/cd prodotto da Dodicilune, in collaborazione con Eskape Music e Coolclub.