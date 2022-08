Su Rai Storia nuovo appuntamento con “Per la fede e per il trono”

In prima serata su Rai Storia torna l’appuntamento con “Per la fede e per il trono”: L’Europa in fiamme e Nozze di sangue al centro della puntata

Con l’ascesa del Protestantesimo, l’Europa viene catapultata in una sanguinosa guerra. Sul fronte cattolico, la Francia si vede indebolita dalla reggenza di Caterina de’ Medici. La Spagna affronta una rivolta. In Scozia, la regina rischia di perdere il trono per amore. Mentre la protestante Inghilterra soffia sul fuoco, i monarchi europei stentano a conservare il potere. L’Europa in fiamme è il terzo episodio di “Per la fede e per il trono”, per la serie “a.C.d.C.” introdotta dal professor Alessandro Barbero e in onda giovedì 4 agosto alle 21.10 su Rai Storia. A seguire, il quarto episodio, Nozze di sangue. La Regina d’Inghilterra teme per la propria vita mentre l’ex Regina di Scozia, imprigionata da sua cugina protestante, pianifica la fuga. Al contempo, il Re di Francia non riesce a evitare un massacro che segnerà la storia delle guerre di religione. L’Europa è in preda a una follia omicida.