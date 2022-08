Piam Farmaceutici spa acquisisce Bruschettini srl

Piam Farmaceutici spa completa l’acquisizione di Bruschettini srl e si appresta ad entrare nel novero delle Top aziende farmaceutiche italiane

Piam Farmaceutici spa completa l’acquisizione di Bruschettini srl e si appresta ad entrare nel novero delle Top aziende farmaceutiche italiane: quelle con un fatturato superiore ai 100 milioni di Euro.

“Questo traguardo – spiega Andrea Maini, già Presidente e Amministratore Delegato di Piam e, ora, AD anche di Bruschettini srl – sarà solo il primo turning point verso nuovi orizzonti di crescita basati su tre pilastri fondamentali: i prodotti proprietari sviluppati da Piam e Bruschettini; le partnership industriali in corso; il rapporto consolidato con distributori internazionali operanti, in particolare, in Cina, Asia e Pacifico”.

La compagine societaria di Piam spa – la B&B Holding di dr. Guido Balestrero e dr. Augusto Bruschettini – rimarrà inalterata in seguito all’acquisizione e il dr. Augusto Bruschettini, azionista di PIAM Farmaceutici spa, è confermato Presidente del CDA di Bruschettini srl. A crescere dalla sinergia delle due aziende – entrambe con una storia secolare alle spalle – sarà la capacità di rispondere tempestivamente alle opportunità del mercato nazionale e internazionale.

L’operazione unisce, infatti, due realtà in crescita e con forti posizioni di mercato in ambiti ben delineati. Nel 2022 Piam ha segnato un aumento nei ricavi del 30% rispetto all’anno precedente, sfiorando i 60 milioni di euro in ambito cardio metabolico e del sistema nervoso centrale. Bruschettini porta in dote una importante notorietà internazionale in ambito OFTA e pediatrico respiratorio-Immunologico, supera i 30 milioni di euro di ricavi e ha mantenuto un fatturato stabile anche in tempo post Covid.

Entrambe le aziende, inoltre, sono attive nell’ambito delle Malattie Rare: Piam è leader di mercato nelle malattie metaboliche ereditarie; Bruschettini ha in sviluppo un farmaco per SLA in Fase 3. Bruschettini ha, altresì, un sito produttivo a Genova che le consente di rispondere in modo competitivo e qualificato alle nuove richieste dei mercati.

“Piam spa e Bruschettini srl – conclude Maini – pur restando distinte, intraprendono, da oggi, un unico percorso strategico che le porterà a nuovi traguardi di crescita nel futuro, sia nel mercato italiano che in quello internazionale