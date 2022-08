La Monarchia torna con il singolo “Tutto Ok”

“Tutto Ok” è il singolo tormentone che sancisce il ritorno de La Monarchia: il brano è in radio e sulle piattaforme digitali

Tutto Ok? Ce lo siamo chiesti mentre ascoltavamo le nostre canzoni preferite e guardavamo un orizzonte che sembrava non avvicinarsi mai.

Tutto Ok? Ce lo siamo chiesti mentre aspettavamo il nostro momento, tra affanni e ricadute.

Tutto Ok? Ce lo siamo chiesti sempre, come generazione, e negli ultimi due anni più che mai.

Tutto Ok? Adesso forse non ce lo vogliamo più chiedere, ma vogliamo affermarlo cantando a squarciagola questa canzone.

Canteremo insieme, anche nel venerdì più nero d’estate.

La Monarchia è tornata!

La Monarchia suona come quelle band degli anni ’90 che vivevano di palco, chitarre distorte e sudore, di recente tornate alla ribalta in quest’epoca di futuro senza confini.

Testi ispirati al miglior cantautorato italiano, con tratti di originalità unici, chitarre che provengono direttamente dal deserto Stoner californiano. Dopo alcuni mesi dalla precedente uscita (Ossa, 50.000 ascolti su Spotify), il 17 Giugno vedrà la luce per Dischi Soviet Studio Tutto Ok, un brano che si interroga sui dubbi esistenziali di ognuno di noi: dove andremo? Quanto dura davvero la felicità? Cosa ci è rimasto di questi anni di pandemia appena trascorsi? Come sfruttarli in modo positivo?

Forse la cosa migliore è smettere di farsi domande e convincersi, senza pensare troppo, che davvero sarà Tutto Ok. Questa la convinzione ultima della ballata, cupa ma altrettanto ricca di speranza, condita da un piacevole retrogusto di romanticismo.

La Monarchia è sicura che in futuro sarà tutto perfetto, come una canzone dei Pixies. Una perfezione distorta e bellissima!

Ascolta TUTTO OK qui: https://bfan.link/tutto-ok

CREDITS

Tutto Ok è stata registrata e mixata da Samuele Cangi e Tommaso Giuliani presso il Blue Moon Studio (Firenze) e masterizzata presso il Tea Room Mastering (Firenze).

Prodotta da La Monarchia.

Cover singolo di Claudia Bessi.

Foto di Pietro Beltrami.

LA MONARCHIA: Giulio Barlucchi (Voce), Lorenzo Falorni (Chitarre), Matteo Frullano (chitarre), Gianmatteo Nasca ( Basso), Lapo Nencini (batteria).

https://www.instagram.com/lamonarchia