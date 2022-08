Guzzi in radio con il singolo “Havana”

Online “Havana”, il nuovo singolo di Guzzi fuori per ACP Records e distribuito da Ada Music, divisione Warner Music Italia

Esce “Havana”, il nuovo singolo di Guzzi fuori per ACP Records e distribuito da Ada Music, divisione Warner Music Italia. Un nuovo pezzo del progetto solista di Alessandro Domenici che vede la produzione di Mirko Mangano e che è dedicato a tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno desiderato avere il coraggio di mollare tutto e fuggire a Cuba con un biglietto di sola andata.

Ho in mente sempre una citazione di mia nonna quando litigava con mio nonno:

“Ti giuro che mollo tutto e scappo a Cuba!”. Mi sono chiesto quanto ci sia da sopportare, quanti angoli vanno smussati per far durare una relazione più di cinquant’anni. Ho anche realizzato che quelli che fuggono dall’altra parte del mondo quando le cose si mettono male, quando non si sentono più felici o apprezzati un po’ li capisco. E allora mi sono immaginato una fuga in piena notte da un posto freddo per approdare ai tavoli al sole de L’Havana, tra la musica cubana e i sigari. Prendere un tovagliolo e scriverci sopra una bugia, strappare tutto e gettarla via. Perché quando si fanno certe scelte non ci si può più voltare.

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3nK6xAc