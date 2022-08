Freshly Cosmetics continua la sua inarrestabile crescita in Italia: +84% nel fatturato dei Freshly Days rispetto al 2021

Freshly Cosmetics, brand digitale di cosmetica naturale, ha lanciato a luglio i Freshly Days, ovvero giornate speciali di sorprese, regali e sconti su tutti i prodotti (fino al 40% tutte le linee del brand, kids, makeup, hair, body, face e accessori), secondi solo a quelli della campagna del Black Friday.

Il brand, di origine spagnolo cresce senza sosta a livello internazionale. L’Italia, che costituisce il suo secondo mercato in termini di fatturato e numero di clienti, è stata la protagonista di molteplici novità nel 2022.

Dopo aver intrapreso la sfida del retail con l’apertura di 8 punti vendita Rinascente (Milano, Roma Fiume, Roma Tritone, Firenze, Monza, Torino, Cagliari e Palermo) affacciandosi così al mondo offline, il brand di cosmetica naturale ha quasi duplicato il fatturato dei Freshly Days rispetto all’anno scorso. Il consueto appuntamento estivo con la campagna di sconti che ricorre ogni anno la prima settimana di luglio, è stato un vero e proprio successo per il mercato italiano, che si chiude con un +84% comparato con il 2021.

«I Freshly Days hanno superato ampiamente le nostre aspettative di vendita. È stato un grandissimo successo a livello nazionale, sia in termini di fatturato, che di numero di ordini e nuovi clienti raggiunti. Non possiamo che dirci orgogliosi, perché dietro a questi numeri c’è il lavoro e la passione di tantissime persone, oltre a un riconoscimento della marca in notevole aumento e una grande condivisione da parte dei nostri clienti, che da sempre sono i primi veri brand ambassador di Freshly Cosmetics», dichiara Antonia Scavongelli, Italy Influencer Marketing & Press Specialist.

Sempre durante i Freshly Days, in comparazione con lo scorso anno, il mercato italiano passa da rappresentare il 6% a rappresentare il 12% del fatturato globale, raddoppiando così il proprio peso a livello aziendale e superando notevolmente le previsioni di vendita.

Anche per quanto riguarda il numero di nuovi clienti raggiunti l’Italia si conferma mercato in crescita e al di sopra delle aspettative, che, con una crescita del 44.32%, passa da rappresentare il 17% a rappresentare il 23% a livello globale, mettendo in evidenza un trend positivo.

Un altro dato indice della forte crescita del mercato italiano è quello relativo al numero di ordini raggiunti durante la campagna dei Freshly Days: rispetto al 2021 si registra un incremento del 87.88%, dato che supera anch’esso le previsioni dell’azienda. Il peso dell’Italia a livello di ordini raggiunti rispetto al totale a livello globale aumenta di 6 punti percentuale, passando dal 8% del 2021 al 14% del 2022.

Ma quali sono i prodotti più amati dagli italiani in questi Freshly Days? Al primo posto tra i prodotti più venduti in Italia durante i Freshly Days troviamo il Hyaluronic Energy Body Serum (4810 unità), il siero corpo energizzante per gonfiori e ritenzione idrica che grazie al mentolo ha un’azione lenitiva e rinfrescante, perfetta per l’estate.

Segue al secondo posto il Golden Radiance Body Oil (4122 unità) l’olio corpo nutriente 100% naturale che contiene un mix di 12 oli vegetali per trattare smagliature e cicatrici. Chiude il podio lo Smooth Body Pack (2227 unità), il pack per la routine rassodante corpo, che include il Golden Radiance Body Oil e lo Hyaluronic Energy Body Serum.