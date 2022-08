Montecreesto online con il video di “Bene così”

Montecreesto su YouTube: esce il video di “Bene così”, il nuovo singolo già in rotazione radiofonica e online sulle piatatforme streaming

Online su YouTube il videoclip ufficiale di “Bene così” (https://youtu.be/QigtHmDWGEA), il nuovo singolo di Montecreesto pubblicato in digitale l’8 giugno scorso per Magma Music.

Il cantautore e polistrumentista napoletano classe 1994 in “Bene così” racconta una breve ma intensa relazione sentimentale, tra un ragazzo e una ragazza, interrotta per la scelta di lei di emigrare all’estero e fuggire così dalla precarietà del sud Italia. Montecreesto mette spesso al centro dei suoi brani le figure femminili e, in questo caso, ha anche contribuito a ideare il concept del video – diretto da Francesco “Paura” Curci – che racconta così: “Il videoclip vuole emulare le pubblicità televisive di elettrodomestici e le televendite degli anni 70 e 80. Ho pensato di vestire la protagonista in latex rosso, oltre che per riprendere un’immagine del brano (‘sarà il vestito rosso, o quell’odore addosso…’), anche per esaltarne il sex appeal, di modo da stravolgere e criticare l’idea pudica e ‘casalinga’ della donna di quegli anni, idea a mio parere maschilista e, quindi riprovevole: il vestito rosso simboleggia l’emancipazione e la libertà della donna, che balla e si diverte, trasformando un contesto che la vorrebbe oggetto in un contesto di cui è invece padrona e protagonista (negli anni 70 e 80, la figura femminile televisiva era relegata a ‘suppellettile d’arredo’ per attirare l’attenzione dello spettatore). Il videoclip ha quindi una vena ironica, divertente, a tratti surreale, in totale armonia con il mood della canzone“.

Arcangelo Curci, vero nome dell’artista, si avvicina concretamente alla musica nel 2008, suonando prima la batteria, poi il pianoforte e iniziando presto a comporre i primi testi. Nel 2015, senza troppa convinzione, si iscrive alla facoltà di biologia ma quasi contemporaneamente parte per un tour, che durerà circa due anni e lo porterà in tutta Italia, insieme al rapper Francesco Paura. Dal 2018, pur non abbandonando la musica, si dedica agli studi con più intensità fino a ottenere la laurea nel 2019 per poi iniziare a lavorare come informatore scientifico. Questa professione gli dà una sicurezza economica ma la passione per la musica resta forte e, appena può, di notte e nei weekend, si dedica alla composizione di canzoni: così nasce il progetto Montecreesto.

La storia raccontata in “Bene così” è avvenuta realmente subito prima del periodo transitorio in cui il conflitto tra musica, studio e vita lavorativa sarebbe diventato incombente per l’artista. Attraverso la musica, che oggi è la sua sola occupazione, Montecreesto sfida la stessa precarietà che lo ha privato di affetti e relazioni sentimentali. “Bene così” è il primo racconto di questa realtà vissuta in prima persona.