Mandala Dance Company diventa Organismo di produzione della danza

Il Ministero della Cultura riconosce la compagnia Mandala Dance Company come Organismo di produzione della danza

Il Ministero della Cultura ha riconosciuto la compagnia internazionale Mandala Dance Company come Organismo di produzione della danza, beneficiario del contributo FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022-2024. Un’importante riconferma per il lavoro svolto in oltre dieci anni di attività dalla compagnia diretta da Paola Sorressa – già dal 2013 finanziata dal MIBACT – che, attraverso un lavoro di rinnovamento dei linguaggi e delle estetiche della danza contemporanea, si accredita come una delle eccellenze del panorama coreutico nazionale riconosciute dal MiC.

Mandala Dance Company si propone come compagnia d’autore, abbracciando il linguaggio di Paola Sorressa, danzatrice e coreografa, pluridiplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, con una personale poetica e un linguaggio in continua evoluzione basato su un lavoro di destrutturazione corporea unito al floor work, flying low, contact e improvvisazione che approda ad un lavoro d’intesa fluido, dinamico e fisico. La compagnia ha calcato le scene di numerosi Teatri italiani prendendo parte a importanti Festival e Rassegne nazionali ed internazionali. Nel 2017 insieme ad altre eccellenze della danza italiana, Paola Sorressa riceve l’Anfiteatro d’Oro per l’Arte della Danza nella serata di Gala di L’Abella Danza “Omaggio a Ricardo Nunez”, e nel 2018 al Teatro Verdi di Firenze il Premio Internazionale per la Danza Willy Dal Canto 2018. Nel luglio 2022 le è stato assegnato il PREMIO NAPOLI DANZA per la coreografia.

Ha effettuato diverse tournée all’estero grazie agli Istituti Italiani di Cultura in rappresentanza della danza italiana: USA, Algeria, Thailandia,Tunisia. Dal 2016 ha attivato, all’interno del suo nuovo programma di residenze internazionali, rapporti con il Dipartment of Fine and Performing Arts [DANCE] della Loyola University di Chicago (USA). La compagnia partecipa, inoltre, da oltre 10 anni a diverse sessioni annuali di percorsi formativi e divulgativi della danza per le scuole della Provincia di Roma (Istituti Comprensivi e Superiori). Dal 2013 per la formazione di un vivaio giovanile versatile che possa essere formato ad hoc per le nuove esigenze delle compagnie di danza a livello internazionale, attiva il progetto MDC YOUNG age 12/18, in collaborazione con Profession Dance di Ladispoli e il Centro Studi Danza Opera di Morlupo, e age 18/26 con Opificio in Movimento di Roma in particolare all’interno del programma Opificio Certificate Program e il CPP Progetto#PadovaDanza (MIBACT), corsi di alta formazione per il danzatore contemporaneo, attualmente presso il Triennio per danzatori e coreografi dell’Accademia di Danza Europea riconosciuta MIUR.

Dal 2016 dà vita a MATRIX [PRO e FORM] il Training Internazionale di Mandala Dance Company rivolto a danzatori contemporanei interessati a conoscere il lavoro della compagnia con possibile inserimento a fine del percorso.Dal 2018 inizia la collaborazione con i LICEI COREUTICI per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Nel 2018 e 2019 riceve il sostegno dal MIBAC per il Progetto Speciale HUMUS#DanceInActions un progetto multidisciplinare di formazione, produzione e circuitazione, atto a concretizzare e radicare nel tempo una serie di azioni che abbiano lo scopo di creare condizioni favorevoli alla crescita, allo sviluppo e alla diffusione, sul territorio italiano e internazionale, di attività culturali legate alle arti performative e allo spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla danza contemporanea.

Nel 2019 la sua direttrice artistica Paola Sorressa, è stata in tournée in Messico, per l’Auditions Tour di MATRIX_Mandala Dance Company’s Training Program, e come coreografa ospite per workshop intensivi presso diversi Centri di Danza del Paese, nonché invitata per una settimana come Guest Teacher dal Dipartimento Danza dell’ Università di Guadalajara.

Ad Ottobre 2020 ha debuttato con la nuova produzione multimediale “HH_Homo Humus” sull’attuale tema dei danni climatici causati dall’inquinamento ambientale a mano dell’uomo che nel Novembre 2021 è in tournée in TUNISIA grazie all’istituto Italiano di Cultura e il Teatro dell’Opera di Tunisi nel Festival D’Accordo, la prima piattaforma italiana di danza italiana a Tunisi.

Nel 2021 HH_HOMO HUMUS insieme alla nuova produzione “Follow Water”, dedicata all’importanza dell’acqua per la Vita, compongono il Dittico multimediale SAVE THE EARTH che circuita in 9 Regioni e 23 Comuni.

Dal 2022 introduce produzioni di nuovi e giovani coreografi, dando vita per la loro individuazione annuale ad uno nuovo format NVED_Nuovi Vettori Evolutivi Danza: scelto un nuovo autore ogni anno tra 3 coreografi precedentemente selezionati da call pubblica, dopo un periodo di residenza con tutoraggio di 3 settimane e apertura pubblica del lavoro alla presenza di una commissione di esperti e critici. I coreografi scelti saranno prodotti e associati, per un concreto sviluppo di opportunità a sostegno della crescita di nuovi talenti coreografici nell’ambito professionale di Mandala attraverso un attento e monitorato lavoro di scouting da parte della direzione artistica supportata da altri esperti del settore. Nel 2022 debutta al Teatro di Villa Torlonia di Roma con la produzione RITI DI PASSAGGIO, dedicata a Lucien Bruchon co dramaturg e light designer di Mandala Dance Company, recentemente scomparso. Nel periodo 2022-24 la Compagnia è in residenza artistico culturale nei Comuni di Ladispoli e Cerveteri.