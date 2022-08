Le opere di Antonio Capaccio al MAD Umbria Museum fino a settembre

“Paesaggio con stelle”: fino al 24 settembre al MAD Umbria Museum sarà visitabile la mostra dell’artista Antonio Capaccio

La mostra con carattere antologico presenta un percorso di opere pittoriche che vanno dal ciclo dei ‘Cieli’, degli anni Ottanta, fino alle più recenti serie delle ‘costellazioni’ e degli ‘interni’, e all’ultimo ciclo dal titolo ‘Fuga in Egitto’.

Il lavoro di Antonio Capaccio intreccia tematiche e contenuti artistici, musicali, letterari, su un pensiero che ha per centro le dinamiche dell’astrazione, l’arte come orizzonte speculativo e filosofico, la ricerca della maestria attraverso la disciplina delle cose semplici. La sua opera si sviluppa secondo un itinerario complesso, spesso definito da grandi cicli tematici, come quelli dei ‘Panneggi’, dei ‘Cieli’, dei ‘Ghirigori’, delle ‘Grottesche’, dei ‘Paesaggi’. Artista, curatore, teorico, didatta, Capaccio espone dalla metà degli anni Settanta, ha preso parte alla conduzione della Galleria Sant’Agata de’ Goti (Roma, 1978/1979) e, all’inizio degli anni Ottanta, è stato l’iniziatore e teorico della tendenza di rinascita di arte astratta della ‘Astrazione povera‘.

La mostra presso il MAD propone anche un’inedita installazione visivo-musicale, dal titolo ‘Vago tra le braci, per le vie dell’avventura / omaggio a Joyce’, nata dalla collaborazione di Capaccio con il compositore Patrizio Esposito. ‘Vago tra le braci, per le vie dell’avventura’ si organizza come un itinerario animato, in più stazioni, e rinnova il rapporto artistico tra i due autori, iniziato da alcuni decenni.

In mostra anche diverse ceramiche realizzate nel tempo da Capaccio –vasi, piatti, strumenti musicali-, che trovano al MAD, Museo di Arte e Design, una loro intrinseca ragione espositiva.

A introduzione del catalogo che accompagna la mostra, è presente una breve selezione di poesie dal titolo ‘Cieli’ del poeta Claudio Damiani, legato a Capaccio da un lungo sodalizio artistico, tratte dalla raccolta ‘’Prima di nascere’, appena edita. Il catalogo accoglie anche una piccola antologia di testi precedenti, dedicati a Capaccio, degli scrittori Silvia Bre, Marco Lodoli, Emanuele Trevi, e dell’artista Ettore Sordini.

Paesaggio con stelle di Antonio Capaccio

MAD Umbria Museum

ss Flaminia km 138, Campello sul Clitunno (PG)

Fino al 24 settembre

dal lunedì al sabato, ore 9 -13 e 15, 30 – 19, 30

ingresso libero

infoline 0743521105