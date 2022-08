La food blogger cinese Tizi mangia squalo bianco: pioggia di insulti

Bufera in Cina per l’ultimo video della food blogger Tizi: ha arrostito e mangiato uno squalo bianco, specie protetta nel Paese del Dragone

Una food blogger cinese rischia serie conseguenze dopo aver arrostito e mangiato un grande squalo bianco. L’influencer, il cui nickname è Tizi, ha condiviso sul suo account Douyin (social network tra i più utilizzati dai millenial in Cina) il video in cui mostra ai suoi milioni di follower le immagini in cui cucina e assapora la carne dello squalo, dopo averla marinata e cotta alla brace.

Il video di Tizi è diventato virale, sollevando numerose polemiche. I grandi squali bianchi sono elencati come specie vulnerabile dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. In Cina sono tutelati dalla legge come specie protetta. L’influencer ha affermato ai media locali di aver acquistato lo squalo attraverso ‘canali legali’, ma sembra che la polizia abbia comunque aperto un’indagine. A seguito delle polemiche, il video è stato rimosso dall’account di Tizi.