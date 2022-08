Astrazeneca acquisisce la società TeneoTwo

AstraZeneca ha annunciato l’acquisizione di TeneoTwo in un’operazione del valore di circa 1,3 miliardi di dollari, con l’acquisizione del farmaco TNB-486

AstraZeneca ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di TeneoTwo in un’operazione potenzialmente del valore di circa 1,3 miliardi di dollari, con l’acquisizione del farmaco TNB-486 un anticorpo bispecifico che coinvolge le cellule T CD19 e CD3. L’agente sperimentale è attualmente oggetto di uno studio di Fase I nel linfoma non-Hodgkin a cellule B recidivato e refrattario.

TNB-486 appartiene a una classe di anticorpi terapeutici noti come T-cell engagers, che stanno emergendo come un promettente approccio terapeutico nelle neoplasie ematologiche e nei tumori solidi. I T-cell engagers sono molecole bispecifiche progettate per reindirizzare le cellule T del sistema immunitario a riconoscere e uccidere le cellule tumorali. Legandosi sia al CD19, un antigene espresso dai linfociti B, sia al recettore CD3 dei linfociti T, TNB-486 attiva e recluta i linfociti T nei tumori che esprimono il CD19, dove possono suscitare una risposta immunitaria.

“Reindirizzando la risposta immunitaria naturale dell’organismo per colpire i tumori maligni a cellule B, TNB-486, da solo o in combinazione con una terapia mirata al CD20, potrebbe potenzialmente approfondire le risposte cliniche e migliorare gli esiti per i pazienti”, ha osservato Anas Younes, vicepresidente senior della divisione R&S ematologia di AstraZeneca. Younes ha aggiunto che l’anticorpo bispecifico “ci permetterà di esplorare nuove combinazioni che hanno il potenziale per diventare nuovi standard di cura in questo contesto”.

AstraZeneca ha dichiarato che l’acquisto di TNB-486 “accelererà” il suo sviluppo per le neoplasie ematologiche a cellule B, tra cui il linfoma diffuso a grandi cellule B e il linfoma follicolare.

Secondo i termini concordati, AstraZeneca acquisirà tutte le azioni in circolazione di TeneoTwo per 100 milioni di dollari in anticipo, mentre quest’ultima avrà diritto a milestone legate alla R&S fino a 805 milioni di dollari e a pagamenti aggiuntivi fino a 360 milioni di dollari in base al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali. L’acquisto dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.

TeneoTwo è stata costituita come spin-out di Teneobio lo scorso anno per sviluppare il TNB-486. La creazione dell’azienda, che opera sotto l’ombrello di Ancora Biotech, è avvenuta parallelamente all’acquisto di Teneobio da parte di Amgen, nell’ambito di un accordo del valore massimo di 2,5 miliardi di dollari.