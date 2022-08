A Lignano Sabbiadoro riparte “Economia sotto l’ombrellone”

A Lignano Sabbiadoro (UD) la dodicesima edizione di Economia sotto l’Ombrellone: dal 3 al 24 agosto i temi d’attualità in spiaggia

Tra crisi economica ed effetti del conflitto in Ucraina, con particolare attenzione su agricoltura e impresa sociale, torna a Lignano Sabbiadoro (UD) l’appuntamento con l’attualità: nella rinomata località turistica del Friuli Venezia Giulia dal 3 al 24 agosto va in scena la dodicesima edizione di Economia sotto l’Ombrellone. Organizzata dall’agenzia di comunicazione EoIpso, la rassegna propone quattro incontri su temi di carattere economico con i protagonisti della scena regionale e nazionale. Confermato lo storico format: in un clima informale, la volontà di dare vita a un confronto aperto e coinvolgente, per affrontare un autunno che sarà caldo, e non solo per la campagna elettorale appena avviata.

«Parleremo delle difficoltà che sta vivendo il settore agricolo, costretto da una parte a fare i conti con sempre meno materie prime e con un’emergenza climatica sempre più pressante: questi i temi dell’incontro di apertura del 3 agosto», anticipa Carlo Tomaso Parmegiani, responsabile editoriale Nord Est di EoIpso e moderatore dei quattro incontri. «Il mercoledì successivo, 10 agosto, affronteremo anche il tema degli investimenti economici: come muoversi in un contesto di grande incertezza. E parleremo il 17 agosto dell’importanza del valore sociale di un’impresa, inteso non solamente nel contesto di una responsabilità sociale, ma anche di inclusività quindi aperto alle persone e al territorio. Da ultimo, il 24 agosto, cercheremo di indagare il ruolo delle smart city dopo due anni di pandemia che non solamente hanno stravolto le modalità tradizionali del lavoro, ma hanno posto nuove esigenze per le imprese e le comunità locali. Come nelle edizioni precedenti, l’intento è quello di porre al centro di ciascuno incontro un tema e affrontarlo da diversi punti di vista, stimolando il dibattito per arrivare, dove possibile, a indicare anche delle soluzioni».

Gli incontri si svolgono al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera), Lungomare Alberto Kechler 16, in località Lignano Pineta a Lignano Sabbiadoro (UD). Hanno inizio alle 18.30 e sono a partecipazione libera. Al termine di ogni incontro, il pubblico può incontrare informalmente i relatori in un aperitivo con i vini offerti da Filare Italia. Gli incontri sono trasmessi in diretta streaming da Scriptorium Web-Tv, sul canale Facebook dello Scriptorium Foroiuliense.

Economia sotto l’Ombrellone 2022 è organizzata da EoIpso con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e Turismo FVG, in partnership con Greenway, Legacoop, Cosm e Lybra e con il sostegno di Cia, Lignano Banda Larga, Calzavara, Triveneto Servizi, IsCopy, Glp e Confindustria Udine. Partner tecnici: Pineta Beach, Lignano Pineta Spa, Hotel Ristorante President e Porto Turistico Marina Uno. Media Partner: Scriptorium Foroiuliense.

IL PROGRAMMA

3 agosto – L’agricoltura nordestina fra mancanza di materie prime e fertilizzanti, siccità e impegno alla sostenibilità

Claudio Bressanutti – Dirigente Associazione Italiana Allevatori

Franco Clementini – Presidente Agricoltori Italiani Fvg – Cia

Marco Tam – Presidente Greenway e Filare Italia

10 agosto – Investimenti in economia reale come diversificazione del patrimonio

Emanuele Facile – managing partner di Iff e imprenditore

Mario Fumei – consulente finanziario e private banker

Paola Pallotta – co-fondatore e Ceo di Mas-4 Institute for Personal Finance di Milano

17 agosto – Verso un’economia inclusiva, il ruolo delle imprese sociali

Cristiano Cozzolino, presidente cooperativa sociale Lybra

Paolo Felice, Presidente LegacoopSociali FVG

Michela Vogrig, presidente consorzio C.O.S.M.

24 agosto – Opportunità economiche e sociali della Smart City

Daniele Cozzi – Business Development Manager Triveneto Servizi

Andrea Magro – Vicepresidente Lignano Banda Larga

Marco Zuin – Amministratore delegato Triveneto Servizi

Miguel Beccari – Chief marketing officer Calzavara Spa