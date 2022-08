Previsioni meteo 2 agosto 2022: caldo in aumento sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 2 agosto 2022: nuova ondata di caldo africano in arrivo sull’Italia, il picco entro domenica prossima

Dopo l’allontanamento della perturbazione transitata nei giorni scorsi il tempo torna in prevalenza stabile sull’Italia, a parte ancora qualche locale episodio temporalesco nelle ore pomeridiane su arco alpino e zone interne del Centro. Nella giornata di oggi avremo dunque condizioni meteo prevalentemente stabili e temperature in ulteriore aumento con picchi fino a +38°C. Torneranno, nei prossimi giorni, anche città da bollino arancione e rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani e nei prossimi giorni avremo un graduale rinforzo dell’Anticiclone Nord-africano che favorirà condizioni di tempo soleggiato e temperature in crescita. Probabile il ritorno del caldo intenso, più sensibile da metà settimana e con il picco atteso tra giovedì e domenica. A seguire si intravede un nuovo calo termico e il ritorno dell’instabilità pomeridiana.

Intanto per oggi, martedì 2 agosto 2022, al Nord Italia al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con isolate piogge sul Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di nord-est, ancora cieli velati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Stabilità prevalente al mattino al Centro, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi isolati rovesci in Appennino; nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo stabile con qualche addensamento sui rilievi, ampi spazi di sereno altrove.

In Toscana tempo asciutto al mattino con nubi sparse e schiarite, locali piogge sull’alta Toscana. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ove non si escludono brevi acquazzoni o temporali, più sole altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque con nubi sparse e schiarite.

Sole prevalente al mattino su regioni peninsulari e isole. Al pomeriggio isolate piogge sui settori interni della Sicilia. In serata ancora tempo del tutto stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime in generale rialzo. Massime in calo al centro-nord; stazionarie o in aumento al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.