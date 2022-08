“La spia – A Most Wanted Man” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “La spia – A Most Wanted Man”: la trama del film con Willem Dafoe , Rachel McAdams , Robin Wright

Prima serata thriller su Rai Movie, martedì 2 agosto 2022, con il film “La spia – A Most Wanted Man” del regista Anton Corbijn. Una storia che si svolge tra Amburgo e Berlino e coinvolge un misterioso fuggitivo, un banchiere inglese, una giovane avvocatessa e il capo di un’unità segreta di spionaggio tedesca. Melik Oktay è un boxeur di talento, è musulmano e vive con la madre, immigrata turca, ad Amburgo. Una fede e un’origine, quelle sua e di sua madre, che pesano come un macigno dopo l’11 settembre. Una sera Melik si imbatte in uno sconosciuto che indossa un cappotto nero che dice di chiamarsi Yssa e di essere un profugo ceceno in cerca di aiuto. Melik e sua madre decidono di aiutarlo non sapendo che il loro gesto scatenerà una catena di eventi che finirà per coinvolgere l’intelligence di tre Paesi. Perché Yssa in realtà è un terrorista ricercato.

Nel cast: Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Grigoriy Dobrygin, Willem Dafoe, Robin Wright, Homayoun Ershadi, Nina Hoss, Franz Hartwig, Daniel BrÜhl, Kostja Ullmann, Derya Alabora, Rainer Bock, Mehdi Dehbi, Tamer Yigit, Charlotte Schwab, Max Volkert Martens.