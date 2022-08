Diabete: tirzepatide meglio di insulina glargine per i reni

Minor declino della funzione renale in pazienti con diabete di tipo 2 ad alto rischio cardiovascolare che hanno ricevuto tirzepatide invece di insulina glargine

I pazienti con diabete di tipo 2 ad alto rischio cardiovascolare e malattia non adeguatamente controllata dalle terapie orali che hanno ricevuto tirzepatide invece di insulina glargine hanno mostrato una probabilità del 40% inferiore di avere un declino della funzione renale.

In particolare, il farmaco ha ridotto significativamente la probabilità di macroalbuminuria in una sottoanalisi prespecificata dello studio clinico SURPASS-4, presentata al congresso dell’American Diabetes Association (ADA) 2022.

Secondo l’American Diabetes Association un adulto diabetico su tre ha la malattia renale cronica e sono necessarie terapie per ridurre lo sviluppo e la progressione dell’insufficienza renale cronica nei pazienti con diabete di tipo 2.

Valutazione della protezione renale con tirzepatide

L’analisi prespecificata di SURPASS-4 ha studiato i potenziali effetti renoprotettivi di tirzepatide. Lo studio ha arruolato 1995 pazienti con diabete di tipo 2 ad alto rischio di malattie cardiovascolari, con un’età media di 63,6 anni e HbA1c media dell’8,5%. La maggior parte dei soggetti aveva una funzionalità renale normale e l’eGFR medio era 81,3 ml/min/1,73 m2.

Un numero limitato di partecipanti (17%) aveva una funzionalità renale moderatamente o gravemente ridotta (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Circa un quarto (28%) presentava microalbuminuria (UACR 30-300 mg/g) e l’8% presentava macroalbuminuria (UACR > 300 mg/g).

In aggiunta alla terapia con ipoglicemizzanti orali, i pazienti sono stati randomizzati a ricevere un’iniezione settimanale di 5, 10 o 15 mg di tirzepatide o un’iniezione giornaliera personalizzata di insulina glargine a partire da 10 UI/die prima di coricarsi, titolata per ottenere una glicemia a digiuno < 100 mg/dl.

Gli endpoint della sottoanalisi erano:

Endpoint 1: un dato composito di riduzione ≥ 40% dell’eGFR dal basale, decesso per cause renali, progressione alla malattia renale allo stadio terminale (ESKD) e macroalbuminuria di nuova insorgenza.

Endpoint 2: uguale all’endpoint 1 esclusa la macroalbuminuria di nuova insorgenza.

Rischio di declino della funzione renale ridotto del 40%

I principali risultati di SURPASS-4 pubblicati lo scorso anno hanno mostrato una superiorità di tirzepatide vs insulina glargine nel ridurre i livelli di emoglobina glicata (HbA1c) nei pazienti con diabete di tipo 2 ad alto rischio cardiovascolare e non adeguatamente controllati dai trattamenti orali per il diabete.

In base ai nuovi dati, durante un follow-up mediano di 85 settimane e fino a 104 settimane, i pazienti sottoposti a tirzepatide avevano una probabilità significativamente inferiore di declino della funzione renale, inclusa la macroalbuminuria di nuova insorgenza ( hazard ratio, HR, 0,59, P<0,05) e un rischio inferiore di un calo ≥ 40% dell’eGFR, un risultato non significativo.

«Il trattamento una volta alla settimana con tirzepatide rispetto a quello quotidiano con insulina glargine ha comportato un miglioramento significativo del declino dell’eGFR e una riduzione del rapporto albumina/creatinina (UACR) nelle urine e il rischio di ESKD, con basso rischio di ipoglicemia clinicamente rilevante nei partecipanti con diabete di tipo 2 ad alto rischio cardiovascolare e vari gradi di malattia renale cronica» ha riassunto il ricercatore capo Hiddo Heerspink del Dipartimento di Farmacia Clinica e Farmacologia, University Medical Center di Groningen, Paesi Bassi.

«La riduzione di circa il 40% del rischio di declino della funzionalità renale in questa popolazione è importante, perché suggerisce la potenziale disponibilità di un nuovo agente per prevenire e curare la malattia renale diabetica» ha commentato Christine Limonte, ricercatore clinico presso la Divisione di Nefrologia, Università di Washington, Seattle. «Negli ultimi anni gli SGLT2 inibitori e i GLP-1 agonisti hanno mostrato effetti protettivi significativi sui reni nel diabete di tipo 2 e, come tali, stanno diventando i primi agenti di linea nel trattamento della malattia renale diabetica».

«Sono necessari ulteriori studi per valutare gli impatti di tirzepatide rispetto a questi agenti, in particolare ai GLP-1 agonisti che si sovrappongono nel loro meccanismo d’azione» ha aggiunto. «La ricerca futura dovrebbe concentrarsi anche sull’identificazione di combinazioni di agenti che avvantaggiano i pazienti in modo mirato. Per migliorare i risultati nella malattia renale diabetica è essenziale garantire l’accessibilità agli agenti protettivi, promuovendo l’accesso all’assistenza sanitaria e riducendo i costi dei farmaci».

Bibliografia

Heerspink H et al. 17-OR. Presented at: American Diabetes Association Scientific Sessions; June 3-7, 2022; New Orleans (hybrid meeting).