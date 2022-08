“Stelle filanti” è il nuovo video di Doro Gjat

Già fuori sulle piattaforme digitali, ora è online su YouTube “Stelle filanti”, il nuovo video di Doro Gjat estratto dall’album “Mondonuovo”

Doro Gjat, il rapper friulano già voce dei Carnicats, pubblica oggi Stelle filanti, il videoclip di uno dei brani contenuti nel suo ultimo album Mondonuovo (La Grande Onda/Altafonte), uscito a fine maggio. Di recente infatti Doro Gjat ha stretto sodalizio discografico con La Grande Onda, l’etichetta indipendente fondata da Tommaso Piotta Zanello. Mondonuovo, suo terzo album dopo Vai fradi (2015) e Orizzonti verticali (2018), alterna momenti leggeri ad altri più scuri. Tra i primi si distingue proprio Stelle filanti, una ballad uptempo che ondeggia con classe tra funk e pop, con un ritornello che punta a restare in testa fin dal primo ascolto.

Le radici dell’artista sono piantate nell’hip-hop e questo si sente in particolare in alcuni brani del disco: Tourette è una dichiarazione d’intenti piena di rabbia contro la scena musicale hip-hop da un lato e la società condivisa dei social networks dall’altro (due mondi che spesso tendono a toccarsi). In fuga è invece un delicato storytelling dove i protagonisti (due coppie di innamorati, una etero e una gay) incrociano le loro vite “su due isole al centro di due correnti.” Fuori stagione invece (già uscita come singolo d’anticipazione a novembre 2021) affronta il tema del cambiamento climatico così caro al rapper friulano, costruendo una serie di immagini metaforiche e fortemente evocative (perché i soldi non comprano il sole).

L’estate si prospetta ricca di impegni per Doro Gjat che porterà live il suo disco, insieme alla sua band, in alcune suggestive location del Friuli Venezia-Giulia. Si comincia il 25 giugno a Pradamano (UD), per il live di presentazione ufficiale del disco.

Il tour si concluderà nella cornice della venticinquesima edizione del MEI Meeting Etichette Indipendenti (prevista il nel weekend a cavallo tra settembre e ottobre 2022), dove Doro Gjat sarà presente per il Premio Hip-Hop del MEI, annunciato proprio in questi giorni.

Doro Gjat d’altronde, dopo essere stato sul palco del Primo Maggio a Roma nel 2017, ha visto crescere la sua notorietà anche fuori dalla regione di provenienza, dove è già dav tempo riconosciuto come una delle voci più rappresentative. Ha collaborato con la soul singer internazionale Joss Stone, in un duetto pubblicato dalla stessa artista britannica sul suo canale YouTube, e compare nel brano Da Casa Mia a fianco di Christoph Müller e Eduardo Makaroff dei Gotan Project, celebre collettivo franco-argentino.

Il brano in questione è stato anche performato live sul palco della COP26, la conferenza intergovernativa delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico tenutasi a Glasgow 26.