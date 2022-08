Bimbi ciechi: Istc-Cnr e Associazione Real Eyes Sport uniscono le forze

Istc-Cnr e Associazione Real Eyes Sport uniscono le forze a beneficio di bambini ciechi e ipovedenti: ecco cosa prevede l’accordo

Da molti anni, il campione del mondo di sci nautico, cieco dalla nascita, Daniele Cassioli, collare d’oro del CONI e componente Giunta del Comitato italiano paraolimpico, con l’Associazione Real Eyes Sport (https://sportrealeyes.it/) progettano, promuovono ed organizzano attività sportive e sociali a beneficio dello sviluppo e benessere di bambini ciechi e ipovedenti e loro famiglie.

In questi giorni l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr (Istc-Cnr) ed EY hanno siglato un accordo di collaborazione scientifica, per studiare insieme come la pratica originale allo sport ideata e promossa da Real Eyes Sport contribuisce allo sviluppo di capacità sensomotorie, cognitive e sociali in bambini ciechi e ipovedenti e loro familiari.

“Si parla spesso di trasferimento tecnologico dalla ricerca alle aziende, alle istituzioni pubbliche e alle comunità di interesse, ma in questo caso – grazie a un progetto scientifico guidato per Istc-Cnr da Giovanni Pezzulo, dirigente di ricerca e premio ERC – si tratta piuttosto di una integrazione di competenze, che crea filiere di innovazione trasversale, dove tutte le Parti coinvolte guadagnano qualcosa nel processo di apprendimento e ricerca. L’interrelazione tra buone pratiche di sport, inclusione e valorizzazione delle capacità sensomotorie, cognitive, sociali di giovani individui e gruppi, assieme a scienze multidisciplinari rende questa collaborazione un modello da riprodurre in ambiti diversi” – afferma il professore ordinario di informatica e intelligenza artificiale dell’università di Bologna Aldo Gangemi, direttore di Istc-Cnr.

“L’integrazione tra ricerca scientifica, mondo sportivo e aziendale rappresenta la chiave per abilitare una cultura dell’inclusione e della valorizzazione della diversità multiculturali e multidisciplinare all’interno di collettività sociali e di organizzazioni aziendali complesse. Ed è da questa intuizione che nasce l’accordo di partnership con il Cnr e l’Associazione Real Eyes Sport, nell’ambito del Laboratorio di Psicologia e Neuroscienze EY; un ecosistema virtuoso di università e centri di ricerca di eccellenza, dottorati industriali e professionisti di diverse esperienze e mestieri, con l’obiettivo di coniugare sperimentazioni scientifiche e pratiche organizzative innovative human centered” – afferma Andrea D’Acunto, People Advisory Services Leader di EY.

Tale ricerca sarà condotta durante i Camp multisport, estivi e invernali, che Real Eyes Sport progetta e organizza in tutta Italia in diverse strutture di eccellenza, fra le quali il Centro di Preparazione Olimpica del CONI a Tirrenia e coinvolgerà centinaia di bambini e le loro famiglie. Lo sport summer camp di Tirrenia, ideato da Daniele Cassioli e Real Eyes Sport, ha ricevuto in questi giorni il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Si ringraziano il professor Matteo Candidi di Sapienza Università di Roma ed il professor Alessandro D’Ausilio dell’Università di Ferrara e dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per la proficua collaborazione scientifica e Max Mizzau Perczel, presidente dell’Associazione culturale Pianeta Mare Darwin Dohrn, che è stato tra gli ispiratori e realizzatori di questa partnership e progetto di ricerca e sport all’avanguardia in Italia e in Europa.