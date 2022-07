“Sposami, stupido!” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie la commedia francese “Sposami, stupido!” del regista Tarek Boudali: ecco la trama

Prima serata all’insegna della commedia su Rai Movie, che domenica 31 luglio 2022 alle 21:10 propone il film “Sposami, stupido!” di Tarek Boudali.

Yassine, un giovane studente marocchino, arriva a Parigi per studiare architettura con un visto per studenti. A seguito di uno sfortunato evento, non riesce a dare il suo ultimo esame, perde il suo visto e si ritrova in Francia come clandestino. Per rimediare a cio’, decide di sposare il suo migliore amico. Pensa cosi’ di aver risolto tutti i suoi problemi quando si ritrova alle calcagna un ispettore intenzionato ad assicurarsi che le nozze siano reali e non siano solo un pretesto.

Nel cast: Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Philippe Duquesne, Julien Arruti, Charlotte Gabris.