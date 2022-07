Infezione ricorrente da C. difficile: SER-109 funziona

Studio valuta SER-109, una terapia sperimentale a base di microbioma terapeutico per il trattamento dell’infezione ricorrente da C. difficile

Sono stati annunciati qualche giorno fa i risultati dello studio di fase III Ecospor IV che ha dimostrato un forte profilo di sicurezza oltre a risultati di efficacia statisticamente significativi. Lo studio utilizza un disegno in aperto per determinare il potenziale di SER-109, una terapia sperimentale a base di microbioma terapeutico potenzialmente primo della classe per il trattamento dell’infezione ricorrente da C. difficile (rCDI).

SER-109 è una terapia somministrata per via orale che fornisce firmicutes purificati al microbioma del paziente per prevenire la formazione di colonie di C. difficile. I firmicutes sono una classificazione di batteri critici per la salute dell’intestino, che a sua volta svolge un ruolo significativo nella funzione metabolica generale. Il meccanismo unico del candidato ha influenzato la decisione dell’Fda di concedere le designazioni Breakthrough Therapy e Orphan Drug per SER-109 quando indicato per il trattamento della rCDI.

Lo studio Ecospor IV è controllato con placebo, in doppio cieco e randomizzato. La misurazione dell’esito primario si concentra sulla recidiva dell’infezione nei partecipanti dopo il trattamento per otto settimane. L’infezione è confermata utilizzando un test delle tossine. Le misure di esito secondarie valutano i tassi di recidiva a 4, 12 e 24 mesi all’interno di ciascun gruppo di trattamento. Ulteriori misurazioni esaminano il tempo alla recidiva dell’infezione e la tollerabilità del trattamento.

I partecipanti trattati con SER-109 avevano un tasso di recidiva dell’8,7% a 8 settimane, indicando una risposta clinica sostenuta del 91,3% coerente con il tasso dell’88% osservato nello studio ECOSPOR III.

I soggetti con una prima recidiva di CDI (29% dei soggetti nello studio ECOSPOR IV) avevano un tasso di recidiva di CDI del 6,5% e i soggetti con più di due episodi precedenti di CDI (criteri di inclusione ECOSPOR III) avevano un tasso di recidiva di CDI del 9,7% a otto settimane.

A 24 settimane, il 13,7% di tutti i soggetti trattati con SER-109 ha avuto una recidiva di CDI.

SER-109 è stato ben tollerato per 24 settimane. Il profilo di sicurezza osservato in ECOSPOR IV era coerente con quello del suo precedente studio controllato con placebo, ECOSPOR III. Insieme, queste 2 prove completano il programma di sviluppo di fase 3 del SER-109.

I dati di questo studio aiutano a completare i requisiti del database di sicurezza predefinito della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per SER-109.

Secondo la Mayo Clinic, l’uso recente di antibiotici non è necessario per sospettare una diagnosi di rCDI. Tuttavia, se il colpevole è l’uso di antibiotici, quel particolare regime antibiotico deve essere interrotto. Altri antibiotici potrebbero essere prescritti per rimediare al danno causato e chiarire l’infezione, come vancomicina, fidaxomicina e/o metronidazolo.

La Mayo Clinic prosegue spiegando che un quarto delle persone infette ha una recidiva, hanno un rischio di recidiva che si moltiplica ogni volta. Dopo aver contratto tre infezioni, oltre il 50% dei pazienti dovrà combattere ancora una volta l’infezione. I pazienti che hanno maggiori probabilità di essere vittime di rCDI hanno più di 65 anni, hanno una condizione medica gastroenterologica sottostante o sono in cura contemporaneamente per due condizioni con antibiotici.

Trattamenti non tradizionali, come il trapianto di microbiota fecale o trattamenti con anticorpi umani, sono disponibili per combattere l’rCDI a discrezione del medico. Non sono disponibili in commercio trattamenti che utilizzino un meccanismo di integrazione del microbioma. Candidati simili sono al momento al vaglio in studi preclinici, tra cui terapie mitocondriali e consorzi batterici, insieme a concorrenti del microbiota che hanno raggiunto studi clinici di fase III.