I The Mills su YouTube con un nuovo videoclip

I The Mills online su YouTube con il videoclip di I Feel Fine: è stato il singolo concomitante l’uscita di Useless avvenuta lo scorso 22 febbraio

“Staticità e movenza, bianco e nero, Uomo e Donna.

Un’unica richiesta, una risposta tra il disordine o caos controllato.

Le distanze si accorciano e vengono cantata assieme.

Vogliamo star bene.

E non è facile.”

Con queste parole Morris introduce la visione del videoclip che rilancia il secondo album in studio della sua band. I Feel Fine è stato il singolo concomitante l’uscita di Useless avvenuta lo scorso 22 febbraio. Selezionato per le playlist editoriali Spotify All New Rock e Rock Italia, è diventato il brano manifesto di questa nuova faccia di The_Mills.

“Il video è stato girato quasi per caso in un pomeriggio, l’amico Giobba ha aperto il portone della sua officina. Ci è venuta voglia di ambientare lì una danza lenta, un playback fittizio. La semplicità dei movimenti e questo rosso tenue, unico colore che emerge dal bianco e nero, impattano sulla rapidità di movimenti di camera.”

Augusto, bassista del gruppo e videomaker per l’occasione commenta così le scelte stilistiche del videoclip.

Guarda il video di I FEEL FINE Qui

USELESS

L’album esce per l’etichetta cittadellese Dischi Soviet Studio.

È stato anticipato nel 2021 da tre singoli tutti correlati da videoclip: la title track Useless, A Liar in the Sun (singolo estivo inserito nella playlist editoriale Spotify Rock Italia) e Celine.

Il disco è stato registrato all’Outside Inside Studio di Matt Bordin. Con Morris nello studio di Volpago del Montello hanno suonato Lorenzo Valè (chitarre e cori), Augusto Dalle Aste (basso) e Piero Pederzolli (batteria).

Si segnala la live session estiva registrata dalla band presso ZONA PORTA ORO del land artista Andrea T. Barbiero. Apre il live set Berlin, brano che apre anche l’album e che Morris ha deciso di condividere in anteprima in una particolare versione acustica (out 08/02/22).