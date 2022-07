Valentina Bausi su YouTube con il videoclip del singolo “Breathe”

Dopo l’anteprima sull’Ansa è online su YouTube il video di Breathe, il nuovo singolo della cantautrice romana Valentina Bausi

È dolce ondeggiare sulle note leggere e sensuali di Breathe. Il concetto principale del brano, come suggerisce il titolo, è il RESPIRO: respirare per raccogliere le forze e far scivolare via tutto il resto che non serve come ansie, frustrazioni, delusioni, paure… ci si lascia andare e tutto scompare, vola via.

«Concentrarsi sul naturale atto della respirazione – afferma l’artista Valentina Bausi – ci permette di fermarci e fare un viaggio introspettivo, dove mettiamo da parte gli aspetti più futili per rilassarci. A questo punto diventiamo consapevoli di noi stessi e ci rigeneriamo, pronti a ripartire con una carica nuova, positiva. Da qui un brano che vuole trasmettere positività e tranquillità».

BIOGRAFIA

Valentina Bausi, è una cantante e compositrice romana. Si avvicina alla musica sin da piccola, girando per l’Italia con l’orchestra per flauto dolce “L’ Allegro Vivo” del M. Gianmario Querini. Successivamente impara a suonare il Flauto Traverso e il Pianoforte.

Diplomata in canto pop e song writing presso il Saint Louis College of Music, inizia la sua carriera come corista per gruppi famosi ed emergenti del panorama nazionale ed internazionale, tra cui, John Cale and The Velvet Underground, Pixie Lott, Randy Roberts and The Capital Strokes, Gimbo, Ampere, Muriki Afrobeat.

YouTube: https://youtube.com/user/tistroppio