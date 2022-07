Su Rai 1 nuove Blind Auditions a “The Voice Senior”

“The Voice Senior in prima serata su Rai 1: ancora Blind Auditions, le audizioni al buio, per Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino

Ancora Blind Auditions, le audizioni al buio, per Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, i giudici di “The Voice Senior”, il programma condotto da Antonella Clerici che Rai 1 ripropone sabato 30 luglio alle 21.20. I quattro, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla Finale, in onda sabato 27 agosto.

The Voice Senior è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.