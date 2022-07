Previsioni meteo 30 luglio 2022: piogge sparse al Centro

Le previsioni meteo di oggi, sabato 30 luglio 2022: miglioramento del tempo al Nord, piogge sulle regioni centrali e sulle coste adriatiche

Nel corso di questi ultimi giorni abbiamo assistito all’abbassamento dell’anticiclone africano a causa di un rinforzo del flusso perturbato, portando acquazzoni e temporali pomeridiani specie al Nord e zone interne del Centro. Le condizioni meteo in queste ore presentano poche variazioni di rilievo, con tempo in prevalenza stabile nella prima parte della giornata e possibilità di piogge nel corso del pomeriggio sulle regioni centrali, specie quelle del versante adriatico. L’anticiclone non molla invece la presa al Sud, con ancora città da bollino rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il weekend si chiuderà con tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Le temperature si manterranno stazionarie sulle regioni del Nord e del Centro, mentre al meridione e sulle Isole maggiori l’anticiclone di matrice nordafricana continuerà a far sentire i suoi effetti. Nel corso della prossima settimana si intravede inoltre una nuova ondata di caldo in arrivo.

Intanto per oggi, sabato 30 luglio 2022, al Nord Italia al mattino residue piogge su Triveneto e Romagna, sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni, salvo qualche acquazzone sulle Alpi orientali. In serata residui fenomeni in sconfinamento sulle pianure del Triveneto, sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino locali piogge tra Toscana e Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità sulle regioni adriatiche con piogge sparse e locali temporali, per lo più soleggiato altrove. In serata residui fenomeni in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento su Molise e Puglia settentrionale con piogge e temporali, sole prevalente altrove. In serata residue piogge sugli stessi settori, ancora asciutto sul resto del Sud e sulle Isole. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo al Nord e al Centro, in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.