L’evoluzione del packaging per alimenti

Nella grande distribuzione, ma anche nei piccoli negozi, molti alimenti sono proposti già confezionati; in vari casi le confezioni sono preparate al momento della vendita e permettono di trasportare l’alimento senza che subisca alcun danno lungo il tragitto. Negli ultimi anni il concetto di confezione alimentare si è molto evoluto, per rispondere a nuove esigenze. Si pensi ad esempio all’ampia scelta di insalate pronte, che solo una decina di anni fa erano disponibili solo presso alcuni punti vendita. Oggi chi si occupa di confezioni alimentari propone una gamma di prodotti sempre più ampia e al passo con i tempi.

Confezioni ecosostenibili

Una delle istanze cui molti fanno attenzione negli ultimi tempi è l’ecosostenibilità dei comportamenti quotidiani. Scegliere l’autobus, acquistate un paio di scarpe, comprare la cena al supermercato, sono tutti comportamenti che oggi propongono alternative eco, green, a basso impatto ambientale. A tal proposito, l’azienda Volmar imballaggi per alimenti propone oggi una serie di soluzioni completamente eco-friendly per le aziende che producono alimenti, sia per confezioni preparate in azienda, sia per quelle che vengono preparate invece presso il punto vendita. Le confezioni per alimenti a basso impatto ambientale utilizzano una serie di soluzioni innovative, che spesso però partono da materie prime che ben conosciamo. Si utilizza infatti la carta, così come materie plastiche compostabili o riciclabili. Spesso le confezioni alimentari green sono preparate con più materiali accoppiati, in modo da ridurre l’utilizzo di plastica monouso, garantendo comunque l’effetto barriera dall’ambiente esterno, una corretta rigidità e la completa salubrità del packaging.

Soluzioni innovative

Alcune soluzioni ecosostenibili vanno invece in un’altra direzione; l’idea è quella di ridurre drasticamente la quantità di plastica presente nel packaging, pur approfittando al massimo delle caratteristiche di questo materiale. Alcune materie plastiche infatti offrono la possibilità di isolare l’alimento dall’aria e dall’umidità, oltre che di garantire una confezione robusta e resistente, adatta al trasporto dei prodotti anche in grandi quantità. Un esempio di questa filosofia è rappresentato dai bag in box: sottili sacchetti in materiale plastico, conservati in scatole di cartone rigido. Il risultato finale è ottimale, perché consente di trasportare e maneggiare agevolmente le confezioni che contengono alimenti fluidi, ma anche prodotti per l’igiene, bevande, creme e così via. La busta interna in plastica può essere preparata anche con materie plastiche compostabili, oppure resa opaca alla luce per la conservazione di vino, olio o altre sostanze cui i raggi solari potrebbero nuocere. Al fondo è presente un rubinetto che permette di prelevare la quantità di prodotto che si desidera, evitando l’ingresso dell’aria nel sacchetto. Questo limita l’ossidazione e mantiene il fluido in perfetto stato di conservazione.

Più durevoli, compostabili, riciclabili

Sono vari gli elementi che rendono ecosostenibili alcuni materiali utilizzati per le confezioni alimentari. In commercio è oggi disponibile packaging particolarmente robusto, che si può riutilizzare dopo aver consumato l’alimento. Così come si possono trovare confezioni totalmente riciclabili, in modo veloce ed efficiente. Le plastiche compostabili, insieme alla carta, permettono di riciclare in modo efficace le confezioni, utilizzandole per produrre fertile compost. Una soluzione molto interessante che permette di preparare confezioni di vario genere, con un occhio di riguardo per il pianeta.