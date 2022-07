“Il negoziatore” su Rai 4: la trama del film

Su Rai 4 prima serata crime con il cult “Il negoziatore”. Nel cast Samuel L. Jackson e Kevin Spacey: ecco la trama del film

Serata crime, sabato 30 luglio 2022 alle 21.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) con il film “Il negoziatore”, un piccolo classico del genere che vanta le intense interpretazioni di Samuel L. Jackson e Kevin Spacey. Danny Rodman è il miglior negoziatore della polizia di Chicago nei casi di rapimento, ma alcune accuse nella gestione dei fondi pensionistici sembrano inchiodarlo.

Per dimostrare la propria innocenza, Danny decide di intrufolarsi nel Dipartimento per gli Affari Interni e prendere in ostaggio il personale dell’ufficio. I ruoli si sono ribaltati e il negoziatore è ora il rapitore. Nonostante non sia stato un successo al botteghino ai tempi della sua uscita, Il negoziatore è diventato negli anni un vero cult e punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere crime, oltre che trampolino di lancio per il regista F. Gary Gray poi al timone di successi di pubblico come The Italian Job e Fast and Furious 8.